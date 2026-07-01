Ukraine tấn công điểm tập kết máy bay chiến đấu Nga tại Crimea

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SSU xác nhận đã tiến hành 5 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các nhà kho máy bay quân sự của Nga. Tuy nhiên, cơ quan này chưa công bố hình ảnh hoặc video nào cho thấy thiệt hại của cuộc tấn công.

“Báo cáo ban đầu cho thấy hai trong số các nhà kho có cất giữ máy bay chiến đấu Su-30 và Su-30SM vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Sau đó, một đám cháy đã được ghi nhận tại nhà kho nơi có máy bay Su-30SM, cho thấy mục tiêu đã bị nhắm trúng”, SSU tuyên bố.

Theo cơ quan này, mỗi chiếc máy bay ước tính trị giá từ 30 triệu đến 50 triệu USD, tùy thuộc vào cấu hình.

“SSU liên tục phá hủy tiềm lực quân sự của lực lượng Nga ở cả tiền tuyến và sâu trong lãnh thổ. Không có nhà kho nào có thể tránh được các cuộc tấn công. SSU sẽ tiếp cận đối phương ở bất cứ đâu”, cơ quan này cho biết.

Trước đó, có thông tin cho rằng, đơn vị đặc nhiệm Alpha của SSU đã tấn công các tàu hỗ trợ quân sự tại xưởng đóng tàu Zatoka ở Kerch (thuộc Crimea).

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.