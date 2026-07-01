Ukraine đã bí mật bắn tên lửa đạn đạo hạng nặng nội địa đầu tiên vào Moscow?

Tên lửa FP-9 và FP-7. Ảnh của Bartłomiej Kucharski/”Wojsko i Technika”

Theo kênh Telegram thân Nga Voyennyy Osvedomitel, trong thời gian báo động, các tổ hợp phòng không S-300 và S-400 đã khai hỏa ở độ cao bất thường – cao hơn nhiều so với khi đánh chặn máy bay không người lái (UAV) hoặc tên lửa hành trình. Sau vụ việc, một hố va chạm lớn cũng được phát hiện trên mặt đất.

Kênh này nhận định: "Không loại trừ khả năng đây là vụ đánh chặn một tên lửa đạn đạo của Ukraine, nhưng hiện vẫn còn quá ít thông tin để đưa ra kết luận chắc chắn. Tất cả mới chỉ dựa trên các dấu hiệu gián tiếp".

Việc một kênh quân sự thân Nga công khai đề cập khả năng Ukraine sử dụng tên lửa đạn đạo nhằm vào khu vực Moscow được đánh giá là điều hiếm thấy, bởi Moscow từ trước đến nay rất hạn chế thừa nhận các mối đe dọa có thể vươn sâu vào lãnh thổ Nga.

Trong khi đó, nhóm OSINT Ukraine Exilenova+ cho biết hiện trường xuất hiện một hố nổ lớn, đồng thời nhận xét đầu đạn có sức công phá rất mạnh nếu xét đến quãng đường bay. Theo nhóm này, chưa thể xác định vật thể bị phòng không Nga bắn hạ hay tự rơi trước khi đến mục tiêu.

Một nhóm OSINT khác của Ukraine là CyberBoroshno đã định vị hố va chạm gần làng Yudanovka, thuộc tỉnh Moscow, nằm trên tuyến đường cao tốc Warsaw dẫn vào thủ đô từ hướng tây nam. Địa điểm này nằm sâu trong lãnh thổ Nga và cách biên giới Ukraine hàng trăm km.

Theo các nhà phân tích, khoảng cách này phù hợp với một loại tên lửa đạn đạo có tầm bắn từ 800 km trở lên, trong khi khó tương thích với quỹ đạo của UAV tấn công hoặc tên lửa hành trình thông thường, vốn thường bị đánh chặn trước khi tiến sâu đến như vậy.

Dựa trên các dữ kiện gồm độ cao đánh chặn của S-400, kích thước hố nổ và khoảng cách mục tiêu, nhiều chuyên gia OSINT suy đoán vật thể có thể là FP-9, mẫu tên lửa đạn đạo hạng nặng do công ty quốc phòng Ukraine Fire Point phát triển. Tuy nhiên, đây mới chỉ là giả thuyết và chưa có bất kỳ bằng chứng trực tiếp hay xác nhận chính thức nào.

Sự chú ý càng tăng khi tuyên bố trước đó của ông Denys Shtilerman, đồng sáng lập kiêm trưởng nhóm thiết kế Fire Point, dường như trùng khớp với mốc thời gian của vụ việc.

Trong một cuộc phỏng vấn đăng trên YouTube, ông Shtilerman cho biết động cơ nhiên liệu rắn của FP-9 đang được thử nghiệm và sau khi hoàn tất sẽ nhanh chóng tiến hành chuyến bay thử đầu tiên.

Ông nói: "Chúng tôi đã có mọi thứ cho FP-9 – loại tên lửa có thể vươn tới Moscow – ngoại trừ động cơ. Chúng tôi sẽ thử nghiệm động cơ trong tháng này và sau đó sẽ tiến hành các chuyến bay thử. Khi chuyến bay đầu tiên chứng minh mọi thứ hoạt động bình thường, chuyến tiếp theo sẽ được phóng về phía Moscow".

Nếu quá trình thử nghiệm động cơ hoàn tất trong tháng 6 như kế hoạch, thời điểm ngày 30/6 được cho là phù hợp với lộ trình mà Fire Point từng công bố.

Theo các thông số được công khai, FP-9 dài khoảng 9,5 m, đường kính 1,1 m, lớn hơn cả tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga. Tên lửa được cho là có tầm bắn khoảng 855 km, mang đầu đạn nặng 800 kg và đạt tốc độ trên Mach 7, đủ khả năng vươn tới Moscow từ lãnh thổ Ukraine.

Dù chưa có xác nhận chính thức, vụ việc ngày 30/6 được xem là dấu hiệu gián tiếp đáng chú ý nhất từ trước tới nay cho thấy Ukraine có thể đang thử nghiệm năng lực tên lửa đạn đạo tầm xa trong điều kiện tác chiến thực tế. Nếu sau này được xác nhận, đây có thể trở thành bước ngoặt quan trọng, buộc Nga phải đánh giá lại toàn bộ hệ thống phòng không cũng như khả năng bảo vệ khu vực thủ đô trước các loại vũ khí tầm xa mới của Ukraine.