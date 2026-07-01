Tổng tư lệnh Syrsky bác bỏ tuyên bố của ông Zelensky về việc vô hiệu hóa các trạm tiếp sóng cho UAV Nga

Tổng tư lệnh Syrsky. Ảnh: Strana.

Ông Syrsky đưa ra thông tin này trong một cuộc phỏng vấn với TSN.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố về việc ngắt các bộ chuyển tiếp này, dựa trên dữ liệu tình báo.

Ngược lại, ông Syrsky khẳng định, các hệ thống tiếp sọng chưa bị tháo dỡ, tất cả thiết bị vẫn còn nguyên vẹn và việc kích hoạt chúng được ghi nhận định kỳ. Tuy nhiên, ông Syrsky tin rằng Minsk sẽ hiểu rằng "đây không phải là cách làm đúng đắn" và sẽ ngừng vận hành chúng.

"Tôi nghĩ họ sẽ hiểu rằng họ không cần phải làm như vậy nữa" - Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine nói.

Tuy nhiên Minsk chưa bao giờ xác nhận bất kỳ tuyên bố nào về việc có sự tồn tại của các bộ tiếp sóng điều chỉnh hướng bay của UAV Nga trên lãnh thổ Ukraine, cũng như không xác nhận việc tháo dỡ chúng.

Báo chí Ukraine đã dự đoán một kịch bản rằng ông Zelensky sẽ tuyên bố về việc ngắt các bộ chuyển tiếp này (bất kể chúng có thực sự tồn tại ở đó hay đang hoạt động hay không) nhằm mục đích biến điều này thành một "chiến thắng" của cá nhân ông.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Syrskyi cũng nhấn mạnh rằng quân đội Ukraine đã có đủ kinh nghiệm trong việc đối phó với các mối đe dọa từ hướng này, và các đơn vị liên quan đã sẵn sàng hoạt động trong điều kiện UAV được sử dụng tích cực.

“Chúng tôi có kinh nghiệm, chúng tôi có các kíp lái được huấn luyện bài bản, và chúng tôi có mọi thứ cần thiết để không phải lo sợ các hành động từ hướng đó. Ít nhất, chúng tôi có thể ngăn chặn UAV của đối phương bay dọc biên giới” - ông nhấn mạnh.

Theo tổng tư lệnh, tình hình ở khu vực này được theo dõi liên tục, và lực lượng Ukraine sẽ phản ứng với bất kỳ thay đổi nào trong hoạt động UAVi của đối phương. Nhưng vì lý do an ninh, Bộ Tổng tham mưu thường không tiết lộ chi tiết về các biện pháp kỹ thuật hoặc tác chiến được sử dụng để chống lại các mối đe dọa này.

Quân đội Ukraine tiếp tục tăng cường kiểm soát các khu vực biên giới nơi phát hiện hoạt động của UAV Nga và nhấn mạnh rằng nhiệm vụ chính là giảm thiểu khả năng chúng phóng hoặc điều chỉnh hướng bay về phía Ukraine.