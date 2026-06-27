Volgograd rung chuyển: Ukraine oanh tạc dữ dội nhà máy quân sự chủ lực của Nga, 10 người thương vong

Khói bốc lên từ nhà máy quân sự ở Volgograd, Nga, sau một cuộc tấn công được báo cáo là của Ukraine vào ngày 27 tháng 6 năm 2026. (Astra / Telegram)

Dẫn lời người dân địa phương, Astra cho biết nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên kèm theo hỏa hoạn trong thành phố, trong bối cảnh chính quyền ban bố cảnh báo về nguy cơ tên lửa đối với tỉnh Volgograd. Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cũng cho thấy cột khói lớn bốc lên trên bầu trời thành phố.

Theo các hình ảnh do nhân chứng ghi lại, cột khói được cho là bốc lên từ nhà máy quân sự Titan-Barrikady – một cơ sở công nghiệp quốc phòng quan trọng chuyên sản xuất bệ phóng cho các hệ thống tên lửa chiến lược của Nga.

Astra cho biết đã xác định vị trí đoạn video được quay trên phố Moskovskaya, cách nhà máy khoảng 6,5 km, và kết luận rằng khói xuất phát từ khu vực cơ sở này.

Hãng tin cũng nhận định vụ tấn công được thực hiện bằng tên lửa hành trình tầm xa Flamingo do Ukraine phát triển, dựa trên phân tích các đoạn video do kênh theo dõi quân sự Exilenova+ công bố.

Sau đó, Thống đốc tỉnh Volgograd Andrey Bocharov xác nhận thành phố đã hứng chịu cuộc tấn công của các "mục tiêu trên không tốc độ cao" từ phía Ukraine trong đêm, khiến một cơ sở sản xuất tại quận Krasnooktyabrsky bị hư hại. Dù không nêu đích danh nhà máy, nhưng Titan-Barrikady nằm đúng tại quận này.

Ông Bocharov cho biết 10 người bị thương và đang được điều trị y tế. Các đám cháy cục bộ đã nhanh chóng được khống chế và không có tòa nhà dân cư nào bị hư hại.

Hiện Ukraine chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ tấn công.

Theo Astra, Titan-Barrikady là một trong những doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng hàng đầu của Nga, trực thuộc Tập đoàn Vũ trụ Nhà nước Roscosmos. Nhà máy này chuyên nghiên cứu, thử nghiệm và chế tạo các bệ phóng cho lực lượng tên lửa chiến lược Nga, bao gồm các hệ thống Yars, Topol-M, Sarmat và bệ phóng cho tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M. Ngoài ra, cơ sở này còn sản xuất các hệ thống pháo hạng nặng, pháo hải quân và tổ hợp tên lửa chống hạm ven biển.

Do phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng Nga, Titan-Barrikady đã bị Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Canada, Nhật Bản cùng nhiều quốc gia khác áp đặt các biện pháp trừng phạt sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine.