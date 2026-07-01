Vợ tài phiệt Ukraine bất ngờ lên tiếng sau vụ đánh bom ở Monaco

Bà Anna Yermolaiev, 56 tuổi, vợ tài phiệt Ukraine Vadym Yermolaiev. Ảnh: Mail

Anna Yermolaiev, vợ của tài phiệt Ukraine Vadym Yermolaiev, ngày 30/6 lần đầu lên tiếng sau vụ đánh bom xảy ra tại Monaco, bác bỏ thông tin ban đầu cho rằng bà là người phụ nữ bị thương nặng trong vụ nổ. Theo Anna, vào thời điểm vụ nổ xảy ra - khoảng 21h ngày 29/6 - bà không có mặt tại hiện trường. Trong khi đó, theo giới chức Monaco, ông Vadym Yermolaiev đã qua cơn nguy kịch sau khi bị nhiều mảnh kim loại găm vào người.

Trao đổi với hãng tin nhà nước Ukraine Suspilne, Anna cho biết: "Chúng tôi đang ở trong trạng thái căng thẳng tột độ và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra cũng như lực lượng thực thi pháp luật".

Trước đó, nhiều hãng truyền thông đưa tin Vadym Yermolaiev, 56 tuổi, cùng vợ và một thiếu niên 13 tuổi bị trúng bom khi trở về căn hộ tại khu chung cư hạng sang Sun Palace ở Monaco. Thông tin ban đầu còn cho biết người vợ bị thương cực kỳ nghiêm trọng, phải cắt cụt cả hai chân.

Tuy nhiên, truyền thông Ukraine sau đó dẫn nguồn điều tra xác nhận người phụ nữ bị thương nặng là một nạn nhân khác, chưa được công bố danh tính. Thiếu niên 13 tuổi đi cùng người này hiện trong tình trạng ổn định.

Nguồn tin của tờ Le Figaro cho biết cậu bé bị sức ép từ vụ nổ hất văng khoảng 15 m, trong khi người phụ nữ được cho là bị thương khi cố che chắn cho con.

Người đàn ông mặc áo đen được cho là nghi phạm chính của vụ đánh bom. Ảnh chụp màn hình

Các nạn nhân được cho là vừa bước vào sảnh chung cư thì chiếc ba lô chứa thuốc nổ cùng bu lông và đinh ốc phát nổ. Camera an ninh ghi lại hình ảnh một người đàn ông đội mũ đen, mặc áo khoác thể thao và quần trắng đặt chiếc ba lô trước khi nhanh chóng bỏ trốn về phía thị trấn Beausoleil của Pháp. Nghi phạm hiện vẫn đang bị truy lùng. Các công tố viên Monaco cho biết vụ việc đang được điều tra theo hướng "âm mưu giết người", song hiện chưa có dấu hiệu cho thấy đây là một vụ tấn công khủng bố.

Song song với việc truy tìm hung thủ, cuộc điều tra cũng mở rộng sang các hoạt động kinh doanh của Vadym Yermolaiev. Nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật Ukraine cho rằng các điều tra viên Pháp đang xem xét khả năng vụ đánh bom có liên quan đến mạng lưới trung tâm cuộc gọi lừa đảo xuyên quốc gia, bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 100 triệu euro từ các nhà đầu tư tại Đức, Estonia và Ukraine trong giai đoạn 2019-2022 thông qua các dự án tiền mã hóa giả mạo.

Một số nguồn tin còn cho rằng mạng lưới này từng bán các dịch vụ tư vấn ly hôn giả để lừa đảo nạn nhân.

Tài phiệt Ukraine, ông Vadym Yermolaiev. Ảnh: Mail

Báo Ukrainska Pravda dẫn nguồn điều tra nhận định vụ ám sát bất thành có thể bắt nguồn từ mâu thuẫn về phân chia địa bàn hoạt động và các khoản nợ với các băng nhóm tội phạm có tổ chức ở thành phố Dnipro. Theo các nguồn tin này, con trai ông Yermolaiev - Artur - được cho là trực tiếp điều hành mạng lưới trung tâm cuộc gọi, còn tài phiệt 56 tuổi phụ trách tài chính.

Artur được cho là đã bị Interpol bắt giữ tại Cyprus vào cuối năm 2025 theo lệnh truy nã của Estonia. Tuy nhiên, gia đình Yermolaiev phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định các hoạt động kinh doanh đều hợp pháp.

Vadym Yermolaiev từng là một trong những doanh nhân giàu có của Ukraine trong lĩnh vực bất động sản. Ông bị chính phủ Ukraine áp đặt lệnh trừng phạt từ cuối năm 2023 với cáo buộc tiếp tục kinh doanh rượu tại bán đảo Crimea. Ngoài ra, tên tuổi của ông cũng từng xuất hiện trong các cuộc điều tra liên quan đến hoạt động rửa tiền thông qua ngân hàng Versobank tại Estonia, dù ông nhiều lần bác bỏ mọi hành vi sai phạm.

Vụ đánh bom gây chấn động Monaco - quốc gia vốn nổi tiếng có tỷ lệ tội phạm rất thấp. Thân vương Albert II gọi đây là "hành động ghê tởm", đồng thời khẳng định toàn bộ lực lượng an ninh đang được huy động để nhanh chóng truy bắt thủ phạm và bảo đảm an toàn cho người dân.