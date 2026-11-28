Trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, ông Nguyễn Văn Hà - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) xác nhận, ngày 27/11, tại Đền Quan Lớn Đệ Tứ (ở thôn Đông Thái) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Hiện tại cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thông tin ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày, Đền Quan Lớn Đệ Tứ xảy ra hỏa hoạn. Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã hô hoán, sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa, đồng thời cấp báo cho lực lượng chức năng.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn Đền Quan Lớn Đệ Tứ đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ. Ảnh: TL.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an TP Hải Phòng) nhanh chóng điều động xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường khống chế đám cháy. Đến 5h05 cùng ngày, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người; riêng thiệt hại về tài sản đang được lực lượng chức năng thống kê.

Chính quyền địa phương xã Vĩnh Bảo khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, tiếp nhận và chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thống, không đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng; đồng thời nâng cao ý thức bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.