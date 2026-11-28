Bộ đội cùng người dân đẩy ôtô chết máy trên đường Hàn Mặc Tử, chiều 28/11.

Sau gần một ngày mưa lớn, nước lũ bất ngờ đổ về khu dân cư và khu du lịch Ghềnh Ráng, phường Quy Nhơn Nam, khiến nhiều nhà dân, hàng quán và xe cộ ngập trong nước. Những nơi ngập sâu nhất từ hơn 1 m đến 1,5 m.

Hàng loạt ôtô chết máy khi qua đoạn ngập sâu trên đường Hàn Mặc Tử, gần khu du lịch Ghềnh Ráng.

Người dân dắt xe máy qua dòng nước đục ngầu, ngập gần đến đầu gối trên đường Hàn Mặc Tử. Nước lũ cuốn theo cành cây, chai nhựa, túi nylon, dồn thành từng mảng lớn trước cổng khu du lịch Ghềnh Ráng.

"Nước trào lên nhanh lắm, chỉ 10 phút, không kịp dọn đồ. Năm nay là nước lớn nhất", bà Nguyễn Thị Ngọc Hồng, 53 tuổi, phụ bán hàng tại quán của người thân ở phường Ghềnh Ráng, nói.

Nhóm du khách mặc áo mưa, xắn quần lội qua dòng nước đục ngầu ngập ngang gối trên đường Hàn Mặc Tử. Hai bên đường, nhiều hàng quán bị nước tràn vào, ôtô ngập gần nửa bánh.

Một công nhân cúi sát mặt nước đục ngầu, dùng tay móc rác tại miệng cống để khơi thông dòng chảy trên đường Hàn Mặc Tử. Phía sau, ôtô chật vật di chuyển qua đoạn đường ngập sâu.

Tại Nha Trang (Khánh Hòa), sáng 28/11, các đường 2/4, Phạm Văn Đồng có đoạn ngập sâu nửa mét, nhiều phương tiện chết máy. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong 12 giờ đầu ngày, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa tại Ninh An đạt 162 mm, hồ Am Chúa 76,6 mm, Nha Trang 76,3 mm và Cam Ranh 55,2 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nhiều khu vực thuộc 6 phường có nguy cơ ngập lụt trong khoảng 11h-16h cùng ngày.

Người dân đứng cảnh báo đoạn ngập trên đường 2/4, hướng dẫn các phương tiện quay đầu.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa, đến 13h ngày 28/11, nhiều tuyến đường ở Nha Trang vẫn ngập sâu 20-40 cm do mưa lớn kéo dài.

Mưa xối xả, nước tràn vào các lối đi giữa chợ Bầu trên đường 2/4, phường Bắc Nha Trang. Hàng hóa được kê cao tránh ngập.

Lực lượng chức năng giúp người dân dắt xe chết máy tại một khu dân cư ở xã Nam Ninh Hòa.

Cơ quan khí tượng cảnh báo ngập lụt có thể gây ùn tắc giao thông, cô lập khu dân cư, làm hư hỏng tài sản, đe dọa tính mạng người dân, đồng thời gây ô nhiễm nguồn nước và làm tăng nguy cơ dịch bệnh.