Ukraine phát hiện bí mật sốc bên trong siêu vũ khí mới bay cực nhanh, cực nguy hiểm của Nga

Hình ảnh 3D mô phỏng máy bay không người lái tấn công Geran-4 chạy bằng động cơ phản lực của Nga. Nguồn: GUR

Ukraine cho biết đã phát hiện một linh kiện do Mỹ sản xuất bên trong drone phản lực Geran-4 mới của Nga, loại vũ khí được cho là đang được sử dụng để tấn công các mục tiêu ở Ukraine.

Theo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR), mẫu drone này được trang bị cảm biến từ-điện PNI5GA do công ty Mỹ PNI Sensor sản xuất.

Linh kiện dẫn đường do Mỹ chế tạo được cho là bổ sung thêm bằng chứng cho thấy công nghệ phương Tây vẫn xuất hiện trong các drone tấn công của Nga.

HUR từng phát hiện các chip do Mỹ sản xuất bên trong Geran-4 hồi tháng 5. Tuy nhiên, PNI5GA được xác định là một cảm biến dẫn đường, được tích hợp trên phiên bản Geran-4 cải tiến mà Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhận định Nga có thể tìm cách đưa vào sử dụng trước mùa đông.

Nga thay động cơ Trung Quốc bằng động cơ nội địa

Nga cũng được cho là đã thay thế động cơ phản lực turbojet Telefly do Trung Quốc sản xuất bằng một phiên bản tương đương do Nga chế tạo tại Alabuga.

Theo ISW, Nga đang tận dụng khu vực Alabuga để nội địa hóa sản xuất drone, giảm phụ thuộc vào linh kiện nhập khẩu từ Iran và Trung Quốc.

“Các cụm điện tử và linh kiện còn lại không thay đổi, giống hệt những loại được sử dụng trên các UAV Geran trước đây”, HUR cho biết.

Đầu đạn chuyên phá cầu và kết cấu thép

Phiên bản Geran-4 cải tiến còn được trang bị đầu đạn KRSN chuyên dụng, được thiết kế để phá hủy các kết cấu cầu và trụ đỡ đường dây điện.

Cố vấn của Tổng thống Ukraine, Serhii Beskrestnov, đã mô tả loại đầu đạn này và cho biết nó gồm một khối thuốc nổ chính nặng 40 kg cùng 4 mô-đun tấn công.

Theo mô tả, đầu đạn được thiết kế để phá hủy các mục tiêu kiên cố bằng thép và bê tông, đồng thời gây hư hại cho những cây cầu dây văng.

Trong những ngày gần đây, Nga đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào các cây cầu phía Bắc và phía Nam của Kiev bắc qua sông Dnipro, sử dụng những drone loại này.

Ukraine lo ngại Nga có thể nhanh chóng đưa vào chiến trường các phiên bản drone tấn công bền bỉ hơn và nguy hiểm hơn, trước khi Kiev kịp triển khai các biện pháp đối phó hiệu quả.

Những vũ khí này có thể được sử dụng để gây tổn hại cho hạ tầng năng lượng và các tuyến hậu cần của Ukraine, trong bối cảnh Nga được cho là đang chuẩn bị một chiến dịch tập kích mùa đông mà phía Ukraine cảnh báo có khả năng sẽ diễn ra với cường độ rất khốc liệt.