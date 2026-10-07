Thủ đô Kiev bị Nga tấn công. Ảnh RIA

"Chúng tôi đã nhận được một tuyên bố từ quân đội Nga, trong đó nói rằng ông Zelensky phải chịu trách nhiệm về những gì đang xảy ra ở Ukraine. Ông ấy phải chịu trách nhiệm về sự leo thang, và điều này sẽ chỉ ngày càng tồi tệ hơn. Theo quân đội Nga, mọi thứ sẽ leo thang. Nói cách khác, họ chỉ mới bắt đầu. Và ông Zelensky càng đưa ra nhiều lời đe dọa, người Nga sẽ càng tấn công mạnh mẽ hơn, họ sẽ càng tăng cường các cuộc tấn công của mình", ông ấy nhận định.

Theo Christoforou, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga không chỉ nhắm vào người đứng đầu chính quyền Kiev mà còn nhắm vào Mỹ, Liên minh châu Âu và những quân nhân Ukraine không thích ông Zelensky.

"Tình hình sẽ xấu đi. Chắc chắn là vậy. Mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn khi mùa đông đến gần", nhà báo nói thêm.

Bộ Quốc phòng Nga hôm Chủ nhật tuyên bố sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự của Ukraine để đáp trả những lời đe dọa của ông Zelensky về việc tăng cường tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Moscow đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Nga không tấn công các mục tiêu dân sự ở Ukraine. Như Dmitry Peskov, thư ký báo chí của nhà lãnh đạo Nga, đã lưu ý, Lực lượng vũ trang chỉ tấn công các cơ sở quân sự và bán quân sự.