Hàn Quốc chưa hài lòng về 'lời xin lỗi' của Ukraine

"Tôi đã liên tục trao đổi với Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha về vấn đề này và ông ấy đã bày tỏ tình hình khó khăn như thế nào", Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun hôm 6/10 cho biết, khi được các nghị sĩ nước này hỏi rằng Kiev đã xin lỗi vì công khai thông tin bàn giao tù binh Triều Tiên cho Seoul hay chưa.

Ngoại trưởng Cho cho biết lời xin lỗi là một trong những thông điệp mà ông đã nhận được từ người đồng cấp Sybiha. "Tuy nhiên, mức độ này khác với những gì chúng tôi kỳ vọng, nên chúng tôi dự định sẽ có các biện pháp cứng rắn", ông nói.

Ông thêm rằng Seoul đang cân nhắc nhiều phương án, trong đó có khả năng rút Đại sứ Hàn Quốc tại Ukraine Park Hee-chang về nước như một nghị sĩ đề xuất.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun tại Kathmandu, Nepal hồi tháng 9. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Hàn Quốc tái khẳng định hai nước từ đầu đã thỏa thuận sẽ giữ bí mật về vụ bàn giao hai binh sĩ Triều Tiên để bảo vệ các quân nhân này và gia đình của họ. Ông cũng lưu ý rằng phía Ukraine là bên đầu tiên đề nghị không công khai sự việc.

Quan chức này không nêu cụ thể Kiev đã xin lỗi như thế nào. Giới chức Ukraine chưa bình luận về phát biểu của Ngoại trưởng Cho.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khiến Hàn Quốc nổi giận khi tuyên bố tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào hôm 23/9 rằng Kiev đã bàn giao hai tù binh Triều Tiên cho Seoul.

Hàn Quốc cáo buộc Ukraine phá vỡ thỏa thuận giữ bí mật giữa hai nước và yêu cầu Kiev xin lỗi. Đáp lại, Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết không có thỏa thuận nào như vậy tồn tại, đồng thời gọi việc giữ bí mật vụ bàn giao là điều "kỳ lạ".

Căng thẳng leo thang vào hôm 2/10, khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung viết trên mạng xã hội rằng việc Ukraine phủ nhận sự tồn tại của thỏa thuận đồng nghĩa "gán cho nguyên thủ của nước kia là kẻ nói dối". Ông cảnh báo sẽ có "các biện pháp trừng phạt bổ sung" nếu Kiev không xin lỗi.

"Đây là vấn đề liên quan đến phẩm giá của công dân và đất nước Hàn Quốc, chúng tôi không thể làm ngơ", Tổng thống Lee cho hay.

Ngoại trưởng Sybiha đã gọi sự việc trên là "hiểu lầm về ngoại giao", đồng thời bày tỏ hy vọng bất đồng sẽ sớm được giải quyết.

Hai người được cho là tù binh Triều Tiên gặp một nhà sản xuất người Hàn Quốc (ngoài cùng bên trái) tại Ukraine hồi tháng 10/2025. Ảnh: Yonhap

Ukraine hồi đầu năm ngoái tuyên bố bắt hai binh sĩ Triều Tiên thuộc lực lượng được Bình Nhưỡng điều động để chiến đấu cho Nga. Một nghị sĩ Hàn Quốc nói hai người này muốn có "cuộc sống bình thường" ở Hàn Quốc.

Theo Hiến pháp Hàn Quốc, tất cả người Triều Tiên đều được coi là công dân Hàn Quốc. Các quan chức cho biết điều đó cũng được áp dụng đối với binh sĩ Triều Tiên bị bắt trong xung đột Nga - Ukraine.

Ukraine mở chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga vào tháng 8/2024 và kiểm soát một vùng lãnh thổ đáng kể ở đây trong nhiều tháng. Theo hiệp ước được ký kết giữa Nga và Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã cử lực lượng sang hỗ trợ và giúp Moskva giải phóng khu vực này vào cuối tháng 4/2025.