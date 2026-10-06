Người lính Nga ở chiến trường Ukraine. Ảnh AP

"Chúng tôi bay lượn trên các khu vực rừng rậm, đường sá, nhà cửa và bất kỳ nơi ẩn nấp nào. Chúng tôi điều tra xem có sự hiện diện của đối phương hay không. Ngay khi phát hiện đối phương, một đường truyền cáp quang sẽ được triển khai trong vòng 5 phút. Trong khi máy bay không người lái đang bay, chúng tôi sẽ tấn công vị trí đó bằng pháo binh", người điều khiển máy bay không người lái tấn công cho biết.

Theo lời người lính, chiến dịch bắt đầu bằng một nhiệm vụ trinh sát kỹ lưỡng sử dụng máy bay không người lái bốn cánh. Các binh sĩ chú ý đến những con đường quen thuộc và dấu hiệu hoạt động của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Để xác nhận sự hiện diện của mục tiêu, các binh sĩ chụp ảnh những nơi trú ẩn khả nghi và so sánh chúng với những hình ảnh trước đó để tìm ra những thay đổi.

Người lính nhấn mạnh rằng đơn vị đã thiết lập liên lạc trực tiếp với các chỉ huy đại đội và tiểu đoàn tấn công. Điều này cho phép chuyển giao nhanh chóng thông tin tình báo và điều chỉnh hỏa lực, đảm bảo an toàn cho các nhóm tấn công của Nga. Mặc dù đối phương cực kỳ thận trọng và tránh những động thái không cần thiết, nhưng hệ thống liên lạc và giám sát kỹ thuật hiện đại cho phép phát hiện hiệu quả bất kỳ vị trí ẩn nấp nào.

Các đơn vị thuộc nhóm lực lượng "Bắc", trong khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu của chiến dịch quân sự đặc biệt tại khu vực Kharkov, tiếp tục siết chặt vòng vây và tiêu diệt các đội hình địch trong khu vực Kharkov.