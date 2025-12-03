Sương mù phủ trắng quốc lộ, băng giá xuất hiện ở vùng biên Nghệ An

Từ cuối tháng 11, nhiều vùng núi phía Tây Nghệ An chìm trong sương mù dày đặc khi nhiệt độ về đêm và sáng sớm giảm sâu. Từ khoảng nửa đêm đến hơn 8 giờ sáng, các tuyến quốc lộ huyết mạch như Quốc lộ 16, Quốc lộ 48, 48C, Quốc lộ 7 hay đường mòn Hồ Chí Minh đều bị sương bao phủ trắng xóa, tầm nhìn hạn chế.

Địa hình đồi núi với dốc cao, nhiều đoạn cua gấp, mặt đường ẩm ướt do hơi nước ngưng tụ khiến việc di chuyển khó khăn. Nhiều ngày qua, khoảng từ 4 - 8 giờ sáng, Quốc lộ 16 dài hơn 120 km đi qua các xã Tri Lễ, Nhôn Mai, Mỹ Lý, Bắc Lý, Mường Xén liên tục xuất hiện những đoạn sương mù dày khiến xe tải, xe khách hay ô tô con buộc phải bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo và giảm tốc độ hết mức.

Băng giá xuất hiện ở xã biên giới Na Ngoi.

Tại bản Ngã Ba (xã Huồi Tụ), điểm giao giữa Quốc lộ 16 và đường lên xã Mường Lống sương mù dày đặc nhất vào đêm khuya và rạng sáng, tầm nhìn đôi khi chỉ còn vài chục mét.

Anh Trần Trung Hiếu, tài xế chạy xe ô tô 16 chỗ cho biết, những ngày sương mù dày đặc, việc ôm cua hay đổ dốc trên các tuyến đường miền núi trở nên căng thẳng. "Xe phải chạy chậm, về số thấp, mắt lúc nào cũng căng ra để quan sát. Một quãng đường bình thường đi chừng ấy thời gian thì nay phải lâu hơn", anh nói.

Không chỉ Quốc lộ 16, nhiều tuyến đường khác như Quốc lộ 48C dài hơn 120 km, đường mòn Hồ Chí Minh gần 110 km hay Quốc lộ 7 kéo dài hơn 220 km từ Diễn Châu lên cửa khẩu Nậm Cắn cũng liên tục chìm trong sương mù. Ở những đoạn núi cao, dốc lớn hay chạy men theo sông suối, khu rừng già, sương mù càng thêm đặc, khiến tầm nhìn rút ngắn rõ rệt.

Băng giá phủ trắng cây cối. Ảnh: Hải Thượng.

Chị Vừ Y Xài, sống ở ngã ba Huồi Tụ (xã Mường Lống) cho hay, gần một tuần nay, mỗi buổi sáng chị đi từ xã Bình Chuẩn sang Nga My vô cùng chật vật. Trời lạnh cắt da, sương mù trùm kín khiến đường phía trước gần như biến mất.

"Lên đến các dốc Pù Lìu, Pù Huột, sương dày đến mức đứng cách nhau chưa đầy 10 mét cũng chỉ thấy đèn xe máy nhấp nháy", chị nói. Vì tầm nhìn quá hạn chế, phương tiện buộc phải đi thật chậm, không ai dám tăng ga trên những con dốc quanh co này.

Đồn Biên phòng Na Ngoi cho biết, nhiều ngày nay nhiệt độ xuống thấp khiến khu vực Trạm Kiểm soát Biên phòng Buộc Mú phủ trắng băng giá. Sáng sớm, rét đậm kèm sương muối bám dày trên cây cối, tạo nên lớp trắng mỏng ở nhiều điểm cao của xã biên giới Na Ngoi.

Theo chính quyền địa phương, sương mù thường xuất hiện dày đặc ở các huyện miền núi từ tháng 12 đến tháng 3 hằng năm. Nhiều tuyến quốc lộ đi qua khu dân cư, chợ phiên và hệ thống đường nhánh "xương cá", nên khi tầm nhìn bị che khuất, người tham gia giao thông cần giảm tốc độ, kiểm tra kỹ hệ thống đèn, phanh trước khi đi. Tuyệt đối không chủ quan vượt ẩu, phải giữ đúng làn đường và khoảng cách an toàn.

Tại những đoạn đông dân cư hoặc gần chợ trong sương mù, người điều khiển phương tiện càng phải chú ý các tình huống bất ngờ từ người đi bộ, xe máy, phương tiện thô sơ hay đàn gia súc sang đường.

Dự báo trong vài ngày tới, Nghệ An tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối áp cao lục địa suy yếu. Thời tiết nhìn chung ít biến động, ban ngày nắng ráo, về đêm và sáng sớm trời rét. Ở khu vực miền núi, nền nhiệt sẽ còn thấp hơn, đặc biệt tại các xã vùng cao như Na Ngoi, Na Loi, Mường Típ, Nậm Cắn… khả năng xảy ra rét đậm, kèm theo sương muối và băng giá.

Người dân được khuyến cáo chủ động giữ ấm và bảo vệ cây trồng, vật nuôi trong những ngày thời tiết cực đoan.