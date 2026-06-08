Ukraine giáng đòn tấn công trung đoàn công binh tinh nhuệ xây "phòng tuyến tử thần" của Nga

Hình ảnh từ máy bay không người lái hồng ngoại cho thấy một cuộc tấn công vào vị trí quân sự của Nga tại khu vực Donetsk do Moscow kiểm soát trong một chiến dịch của Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine. (Nguồn: SBS Ukraine)

Theo thông báo của Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine (SBS) ngày 6/6, mục tiêu chính của chiến dịch là địa điểm triển khai tạm thời của Trung đoàn Công binh - Công phá số 90 thuộc Tập đoàn quân số 51 của Nga gần khu định cư Pionerske ở Donetsk.

Ngoài ra, lực lượng Ukraine cũng tuyên bố đã tấn công nhiều cơ sở hậu cần quân sự của Nga, bao gồm khu tập kết xe tải quân sự và một cơ sở lưu trữ khí đốt được cho là phục vụ hoạt động của quân đội Nga trong khu vực.

Theo SBS, cuộc tập kích nhằm vào trung đoàn công binh Nga được thực hiện bởi các đơn vị vận hành UAV thuộc Tiểu đoàn 9 "Kairos" của Lữ đoàn 414 "Chim của Magyar", Trung tâm Độc lập số 1, Lữ đoàn 412 Nemesis và Trung đoàn Raid 413 của Ukraine.

Đơn vị từng xây dựng "phòng tuyến tử thần" của Nga

Quân đội Ukraine cho biết, Trung đoàn Công binh số 90 của Nga từng tham gia xây dựng và bố trí bãi mìn trên nhiều đoạn của "Phòng tuyến Surovikin" ở mặt trận phía nam, đặc biệt tại các tỉnh Kherson và Zaporizhzhia.

Ngoài nhiệm vụ xây dựng công sự phòng thủ, đơn vị này còn thực hiện các hoạt động công binh trên các hướng chiến trường Bakhmut và Avdiivka, đồng thời tham gia đào tạo chuyên gia công binh quân sự cho quân đội Nga.

Trong một chiến dịch riêng biệt, Lữ đoàn K-2 của Ukraine cũng tuyên bố đã tập kích một bãi đỗ xe quân sự của Nga tại Donetsk. Cùng đơn vị này còn tấn công một cơ sở lưu trữ khí đốt mà phía Ukraine cho rằng đang được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động quân sự của Nga.

Bên cạnh đó, các cơ sở hậu cần khác của Nga cũng bị nhắm mục tiêu bởi các nhóm điều khiển UAV thuộc Lữ đoàn 414 "Chim của Magyar".

Chỉ huy Ukraine tuyên bố "đang săn lùng" đơn vị Nga

Bình luận về chiến dịch, chỉ huy SBS là Robert Brovdi, thường được biết đến với biệt danh "Magyar", cho biết trung đoàn công binh Nga không chỉ tham gia xây dựng công sự mà còn đóng vai trò phát triển và thử nghiệm các loại đạn dược mới cho quân đội Nga.

"Ngoài các nhiệm vụ chiến đấu, đơn vị này còn đào tạo chuyên gia công binh quân sự, đồng thời phát triển và đưa vào sử dụng các loại đạn dược tiên tiến mới. Chúng tôi đang truy tìm và nghiên cứu các anh rất kỹ lưỡng", ông Brovdi viết trên mạng xã hội.

"Phòng tuyến Surovikin" là gì?

"Phòng tuyến Surovikin" hay còn gọi là "phòng tuyến tử thần" là mạng lưới phòng thủ quy mô lớn do Nga xây dựng tại các vùng lãnh thổ Moscow kiểm soát ở Ukraine sau các cuộc phản công thành công của Kiev trong năm 2022.

Hệ thống này bao gồm chiến hào, bãi mìn, chướng ngại vật chống tăng kiểu "răng rồng" cùng nhiều lớp công sự phòng thủ chiều sâu. Đây được xem là một trong những lá chắn phòng thủ quan trọng nhất của Nga tại mặt trận phía nam và từng đóng vai trò lớn trong việc làm chậm các đợt phản công của Ukraine.

Ukraine tăng cường chiến dịch đánh vào hậu cần Nga

Trước đó, Mykhailo Fedorov cho biết Ukraine đã tăng gấp đôi số cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu nằm sâu hơn 50 km phía sau chiến tuyến của Nga trong tháng 5.

Chiến dịch mang tên Phong tỏa hậu cần được Kiev triển khai nhằm gây áp lực lên hệ thống vận tải, tiếp tế và hậu cần quân sự của Nga.

Theo ông Fedorov, chiến dịch này đã góp phần gây ra hơn 31.500 thương vong cho lực lượng Nga trong tháng 5, đồng thời làm gián đoạn đáng kể các tuyến tiếp vận phục vụ chiến dịch quân sự của Moscow. Nga hiện chưa bình luận về các thông tin mà Ukraine công bố.