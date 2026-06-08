Tướng Syrskyi cảnh báo Nga tung lực lượng khổng lồ hơn 140.000 quân tại 3 điểm nóng nhất ở miền Nam Ukraine

Binh sĩ Nga. Ảnh Tass

Ngày 6/6, tướng Oleksandr Syrskyi cho biết ông đã trực tiếp tới thăm các đơn vị và phân đội đang chiến đấu tại những khu vực khốc liệt nhất trên hướng tác chiến miền Nam.

Theo ông Syrskyi, quân đội Nga đang tiếp tục tăng cường lực lượng tại khu vực này.

“Chỉ riêng hướng Oleksandrivka, cụm quân Nga đã có hơn 71.000 binh sĩ. Một lực lượng tương đương cũng đang được tập trung tại các hướng Hulyaipole và Orikhiv. Tình hình vẫn rất năng động khi cả quân Nga lẫn Lực lượng Phòng vệ Ukraine đều đang tiến hành các hoạt động chiến đấu tích cực”, ông viết trên Telegram.

Tổng tư lệnh Ukraine cũng đã trao đổi với Thiếu tướng Oleh Apostol và Thiếu tá Robert Brovdi về diễn biến chiến trường và các kế hoạch tác chiến trong thời gian tới.

Ông cho biết đã phê duyệt một số đề xuất của các chỉ huy tiền tuyến nhằm triển khai các hoạt động tấn công chủ động tại những khu vực cụ thể.

“Tôi cũng đã quyết định tăng cường trang thiết bị kỹ thuật và đạn dược cho các đơn vị. Chúng tôi đang liên tục nâng cao năng lực tấn công đối phương, đặc biệt là ở chiều sâu chiến dịch”, ông Syrskyi nhấn mạnh.

Theo số liệu được Tổng thống Volodymyr Zelensky công bố trước đó, kể từ đầu năm 2026, các lực lượng Ukraine đã giành lại khoảng 590 km² lãnh thổ từ sự kiểm soát của Nga.

Trong phát biểu gần đây, ông Zelensky cho biết tình hình trên toàn tuyến mặt trận đã được ổn định hơn so với trước, dù ông thừa nhận chiến sự vẫn đang diễn biến “rất khó khăn”.

Những tuyên bố mới nhất của giới lãnh đạo quân sự Ukraine được đưa ra trong bối cảnh Nga tiếp tục gia tăng sức ép tại các khu vực trọng điểm ở miền Nam, đặc biệt là quanh các hướng Oleksandrivka, Hulyaipole và Orikhiv, nơi được xem là những mắt xích quan trọng trong nỗ lực của Moscow nhằm mở rộng quyền kiểm soát tại khu vực Zaporizhzhia.

Trong khi đó, Kiev cho thấy họ vẫn theo đuổi chiến lược vừa phòng thủ vừa tiến hành các chiến dịch phản công hạn chế nhằm làm suy giảm khả năng tấn công của đối phương.