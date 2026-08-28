Ukraine phát hiện bí mật gây sốc của Nga trong cuộc tấn công vào Kiev

Nga đã lần đầu tiên sử dụng một tên lửa đạn đạo được nâng cấp để tấn công Kiev trong mùa hè này. Ảnh Defence

HUR cho biết tên lửa mới mang định danh 9M723-2. Đây là phiên bản nâng cấp của loại tên lửa được Nga phóng từ hệ thống Iskander-M, một tổ hợp phóng cơ động đã trở thành một trong những vũ khí đáng sợ nhất trong cuộc chiến do rất khó bị đánh chặn.

Một số nguồn tin Ukraine gọi không chính thức phiên bản nâng cấp này là “Iskander-1000”, dựa trên những thông tin cho rằng về lâu dài nó có thể đạt tầm bắn tới 1.000 km, tương đương khoảng 1.200 km.

Đối với những độc giả Mỹ chưa quen với loại vũ khí này, cần hiểu vì sao tên lửa Iskander được xem là một mối đe dọa nghiêm trọng. Không giống tên lửa đạn đạo truyền thống bay theo quỹ đạo cong rồi rơi xuống theo một đường đi tương đối dễ dự đoán, tên lửa Iskander có khả năng cơ động trong quá trình bay, liên tục thay đổi hướng và độ cao khi tiếp cận mục tiêu. Điều này khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa, trong đó có các khẩu đội Patriot do Mỹ sản xuất mà Ukraine đang dựa vào, gặp nhiều khó khăn hơn trong việc đánh chặn.

Theo HUR, tầm bắn tăng thêm của phiên bản mới có được nhờ động cơ lớn hơn, kéo theo yêu cầu phải sử dụng ống phóng lớn hơn trên phương tiện mang tên lửa. Bản nâng cấp này nâng tầm bắn của tên lửa lên tới 550 km.

Trong khi đó, phiên bản cũ mà Nga đã sử dụng trong suốt cuộc chiến có tầm bắn tối đa khoảng 390 km.

Để hình dung rõ hơn, tầm bắn 550 km có nghĩa là lực lượng Nga có thể phóng loại tên lửa này từ sâu bên trong lãnh thổ Nga hoặc từ Crimea bị chiếm đóng, nhưng vẫn có thể tấn công các mục tiêu ở gần như bất kỳ khu vực nào của Ukraine. Điều này cho phép Nga không cần đưa các bệ phóng đến gần tiền tuyến, nơi chúng sẽ dễ bị Ukraine phát hiện và phá hủy hơn.

Đây không phải là lần đầu tiên tên lửa được nâng cấp này được nhắc đến. Các kênh theo dõi của Ukraine lần đầu đưa tin về sự tồn tại của nó vào tháng 7/2024, khi có thông tin cho rằng tên lửa này có tầm bắn tối đa lên tới 1.000 km.

Sau đó, vào tháng 12/2025, xuất hiện những báo cáo không chính thức cho rằng Nga đã sử dụng loại tên lửa này với tầm bắn lên tới 800 km, tương đương khoảng 800km.

Ngoài ra, cũng có những tài liệu liên quan đến quá trình phát triển và sản xuất loại tên lửa này. Vào tháng 10/2025, các nguồn tin Ukraine công bố những tài liệu mua sắm của chính phủ Nga mà họ cho là bị rò rỉ. Theo các nguồn này, tài liệu cho thấy Nga đã đặt mua 18 tên lửa mới, mang định danh 9M723-2. Đây được xem là một trong những dấu hiệu cụ thể đầu tiên cho thấy loại vũ khí này đã chuyển từ giai đoạn phát triển sang sản xuất thực tế.

Trong mùa hè này, Kiev đã phải hứng chịu nhiều đợt tấn công phối hợp liên tiếp. Nga thường kết hợp tên lửa đạn đạo như Iskander, tên lửa hành trình và các loại máy bay không người lái giá rẻ mang thuốc nổ trong cùng một đợt tập kích. Chiến thuật này nhằm làm quá tải mạng lưới phòng không nhiều tầng mà Ukraine đã xây dựng với sự hỗ trợ của phương Tây để bảo vệ thủ đô.

HUR chưa công bố chính xác đợt tấn công sử dụng tên lửa nâng cấp diễn ra vào thời điểm nào trong mùa hè này, số lượng tên lửa được phóng là bao nhiêu, hoặc mức độ thiệt hại do cuộc tấn công gây ra.

Cơ quan này cũng chưa làm rõ liệu con số 550 km có phải là tầm bắn tối đa tuyệt đối của tên lửa hay chỉ là khoảng cách mà tên lửa đã thực tế bay trong cuộc tấn công được Ukraine phát hiện.