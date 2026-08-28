Bộ Công an được giao phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực tại sân bay Long Thành

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 8871/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với tình hình thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan kiểm tra, đánh giá đúng thực tế tiến độ toàn bộ Dự án, đặc biệt đối với các gói thầu thuộc Dự án thành phần 3 và Dự án thành phần 4 có nguy cơ chậm tiến độ, không hoàn thành trong năm 2026. Trên cơ sở đó, kịp thời chỉ đạo chủ đầu tư, cơ quan chủ quản có giải pháp đẩy nhanh tiến độ.

Phối cảnh CHK Quốc tế Long Thành trong tương lai. Ảnh: ADCC.

Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính phối hợp với UBND TPHCM và tỉnh Đồng Nai chỉ đạo chủ đầu tư các dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Vành đai 3, Vành đai 4 TPHCM đẩy nhanh triển khai, sớm hoàn thành, đưa vào khai thác đồng bộ với Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Việc này nhằm bảo đảm kết nối hạ tầng, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của các dự án.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) được yêu cầu chủ động rà soát, điều chỉnh, cập nhật tiến độ từng hạng mục, gói thầu, bảo đảm hoàn thành và đưa Dự án vào vận hành, khai thác trong năm 2026 theo kế hoạch. Đồng thời, ACV phải phân tích rõ nguyên nhân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thi công theo thẩm quyền.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, hoàn tất bàn giao mặt bằng cho ACV, không để ảnh hưởng tiến độ Dự án. Địa phương cũng phải bảo đảm tiến độ, chất lượng các công trình, hạng mục được Thủ tướng giao, trong đó có đường ống dẫn nhiên liệu từ cảng đầu nguồn vào sân bay Long Thành.

Bộ Công an tiếp tục triển khai công tác nắm bắt tình hình, tổ chức lực lượng, biện pháp bảo đảm an ninh, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong quá trình thi công, quản lý, vận hành Dự án.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát chặt chất lượng, kỹ thuật, an toàn; không hợp thức hóa sai phạm, đồng thời thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Dự án được định hướng phát triển thành trung tâm dịch vụ, logistics và trung chuyển khu vực Đông Nam Á, cùng hệ sinh thái dịch vụ hàng không, phi hàng không hiện đại, đồng bộ, hướng tới hình thành “Thành phố sân bay Long Thành”.