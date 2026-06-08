Ukraine gửi cảnh báo đến Nga sau khi ông Putin từ chối gặp ông Zelensky

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Phát biểu được đưa ra sau khi ông Putin bác bỏ đề nghị gặp mặt trực tiếp do ông Zelensky đưa ra trong một bức thư ngỏ hôm 5/6. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng hình thức thư ngỏ là "không phù hợp" và khẳng định không có ý định gặp người đồng cấp Ukraine.

Trên mạng xã hội ngày 7/6, ông Sybiha viết: "Bằng việc từ chối đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp của Tổng thống Zelensky, ông Putin đã bỏ lỡ cơ hội thoát khỏi cuộc chiến thất bại của mình".

Ngoại trưởng Ukraine cảnh báo, tình hình đối với Nga sẽ chỉ ngày càng bất lợi nếu chiến sự tiếp tục kéo dài.

"Những tổn thất trên chiến trường sẽ tiếp tục gia tăng. Các thất bại sẽ ngày càng nặng nề và gây tổn hại lớn hơn", ông nói.

Ông Sybiha cho rằng nền kinh tế Nga sẽ lún sâu hơn vào suy thoái, trong khi tỷ lệ thất nghiệp, thuế và lạm phát sẽ tiếp tục tăng nếu Moscow không thay đổi lập trường.

Quan chức Ukraine cũng chỉ trích ông Putin vẫn tiếp tục cuộc chiến dù phải trả giá đắt.

"Ông ấy không muốn thừa nhận một sự thật đơn giản rằng Nga sẽ không bao giờ đạt được các mục tiêu của mình trên chiến trường", ông Sybiha tuyên bố.

Theo Ngoại trưởng Ukraine, cuối cùng Nga vẫn sẽ phải chấp nhận một giải pháp ngoại giao, nhưng khi đó các điều kiện sẽ bất lợi hơn nhiều so với hiện nay.

Ông cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường áp lực đối với Nga và mở rộng hỗ trợ cho Ukraine sau khi Moscow từ chối đàm phán trực tiếp.

Đề xuất gặp mặt trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo nhận được sự ủng hộ từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Tôi nghĩ sẽ rất tốt nếu họ gặp nhau. Họ nên làm vậy và giải quyết vấn đề", ông Trump nói với các phóng viên hôm 5/6.

Tuy nhiên, các nỗ lực hòa giải cuộc chiến do chính quyền Mỹ thúc đẩy trong thời gian qua vẫn chưa đạt được bước đột phá đáng kể. Các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn bốn năm hiện đang rơi vào bế tắc.

Trong bối cảnh đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng Washington không nhất thiết phải tiếp tục giữ vai trò trung gian duy nhất.

"Nếu có bên nào khác muốn đảm nhận vai trò này, họ hoàn toàn có thể làm", ông Rubio phát biểu.

Cuộc chiến Nga - Ukraine bắt đầu từ tháng 2/2022 và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, bất chấp nhiều vòng đàm phán và nỗ lực trung gian quốc tế trong suốt thời gian qua.