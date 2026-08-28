‘Bom nước’ ở biên giới Nepal bắt đầu tràn, Trung Quốc dừng cứu hộ

Hình ảnh lũ quét khủng khiếp ngày 26/8. (Ảnh: AP)

Trước đó, Nepal và Trung Quốc đều đã cảnh báo về nguy cơ tiếp tục xảy ra một đợt lũ lụt mới tại khu vực Himalaya, sau khi đập chắn hình thành từ đất đá trong vụ lũ quét ngày 26/8 tạo thành hồ nước ở thượng nguồn và có nguy cơ bị vỡ.

Trung Quốc đã nỗ lực tìm cách giảm nguy cơ xảy ra đợt lũ nữa ở khu vực biên giới giữa vùng Tây Tạng của Trung Quốc với Nepal, sau khi hàng trăm người thiệt mạng và hàng ngàn người mất tích trong trận lũ quét khủng khiếp được ví như "sóng thần trên cạn" hôm 26/8.

Nguy cơ vỡ hồ nước, cùng với khả năng xảy ra các thảm họa thứ cấp như sạt núi và lở tuyết, khiến Trung Quốc phải rút toàn bộ nhân viên và phương tiện cứu hộ khỏi khu vực và tập kết tại địa điểm an toàn để chờ lệnh, đài truyền hình CCTV đưa tin.

Dung tích nước trong hồ đã vượt 2,5 triệu m3, tăng so với mức ước tính 1,5 - 2 triệu m3 mà nhóm kỹ sư Trung Quốc ghi nhận 1 ngày trước đó.

Theo CCTV, ngày 27/8, giới chức Trung Quốc cử nhóm kỹ sư này tiến hành khảo sát trên không và lập mô hình 3D của hồ nước mới.

Kỹ sư Chen Hanxiao - thành viên nhóm khảo sát, cho biết việc tiếp cận khu vực là thách thức lớn.

“Sau khi vụ sụp đổ sông băng tạo ra hồ, nhiều vách đá dốc đứng trơ ra dọc theo bờ hồ”, Chen nói với CCTV.

Ông Chen cho biết biện pháp thông thường để giảm nguy cơ vỡ hồ nước là đào kênh thoát nước ở vị trí thấp hơn trên đập chắn. Chiều rộng và độ sâu của kênh cần được tính toán dựa trên tốc độ dòng chảy cũng như lượng nước bổ sung vào hồ.

Dữ liệu từ cuộc khảo sát cho thấy hồ dài khoảng 150m, sâu từ 40 - 50m.

Khu vực cửa khẩu Gyirong đã xuất hiện mưa từ nhẹ đến vừa, khiến đất đá xung quanh thượng nguồn càng mất ổn định. Dự báo mưa sẽ tiếp diễn trong suốt tuần tới.

Ngày 27/8, Trung Quốc cảnh báo khoảng 3 triệu m3 nước dự kiến sẽ tiếp tục đổ vào hồ trong 3 ngày tới, khiến nguy cơ vỡ đập tăng đáng kể. Lưu lượng nước dự kiến đạt đỉnh vào khoảng ngày 1/9.

Sự hình thành của hồ nước đã được đội cứu hộ Trung Quốc ghi lại bằng thiết bị bay trên không và được đài truyền hình CGTN phát sóng. Hình ảnh cho thấy những khối nước màu nâu khổng lồ tích tụ trong lòng chảo không có lối thoát, dồn sức ép vào lớp chắn gồm đất đá và các mảnh vỡ.

Theo các quan chức, gần 1.000 người vẫn đang mất tích ở cả 2 phía biên giới, trong đó có 540 người nước ngoài đến từ 31 quốc gia.