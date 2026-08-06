Ukraine đứng trước nỗi lo mới từ tên lửa Triều Tiên

Theo ông Andrii Cherniak, đại diện GUR, kế hoạch triển khai có thể bao gồm khoảng 90 quân nhân Triều Tiên đóng tại vùng Voronezh, khu vực giáp biên giới Ukraine, phối hợp với Lữ đoàn Tên lửa Vệ binh số 112 của Nga.

Tên lửa KN-24 của Triều Tiên. (Ảnh: NKSM)

Theo đánh giá của tình báo Ukraine, đơn vị này nhiều khả năng sẽ vận hành sáu bệ phóng cùng tối đa 120 tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-23 và KN-24. Tuy nhiên, thành phần cuối cùng được cho là vẫn sẽ được quyết định trong các cuộc đàm phán cấp cao giữa hai bên vào tháng tới.

Áp lực lớn từ các đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo

Cùng thời điểm, Không quân Ukraine thông báo Nga tiếp tục tiến hành một đợt tập kích quy mô lớn trong đêm bằng máy bay không người lái (UAV) kết hợp tên lửa đạn đạo.

Theo số liệu ban đầu, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 98 trong tổng số 115 UAV được phóng, nhưng không đánh chặn được bất kỳ tên lửa đạn đạo nào.

Ngoài đặc tính khó đánh chặn của loại vũ khí này, kết quả trên cũng được xem là dấu hiệu cho thấy kho tên lửa đánh chặn Patriot của Ukraine đang dần cạn kiệt.

Trong nhiều tháng qua, Kiev liên tục kêu gọi các nước phương Tây cung cấp thêm hệ thống Patriot cùng tên lửa đánh chặn, bởi đây vẫn là một trong số rất ít hệ thống có khả năng đối phó hiệu quả với các tên lửa đạn đạo như Iskander của Nga hay KN-23 và KN-24 do Triều Tiên phát triển.

Trong khi Ukraine thường xuyên tuyên bố đánh chặn được phần lớn UAV và nhiều tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo vẫn là thách thức lớn nhất đối với mạng lưới phòng không của nước này.

Tháng 7/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề cập khả năng cấp phép để Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot trong nước, nhưng sau đó cho rằng công nghệ này quá nhạy cảm và khó có thể chuyển giao.

Ukraine cảnh báo Nga tiếp tục nhận thêm tên lửa Triều Tiên

Theo tình báo Ukraine, đợt tập kích mới diễn ra cùng thời điểm Nga được cho là lần đầu tiên sử dụng lại tên lửa đạn đạo Triều Tiên kể từ tháng 8/2025.

Ông Cherniak cho biết, Bình Nhưỡng gần đây đã chuyển thêm 40 tên lửa KN-23 và KN-24 cùng một số nhân sự sang Nga. Moscow có thể tiếp nhận tổng cộng 120 tên lửa cùng sáu bệ phóng.

Theo đánh giá của Kiev, bất kỳ sự gia tăng nào về số lượng tên lửa đạn đạo của Nga cũng sẽ làm gia tăng đáng kể áp lực đối với hệ thống phòng không vốn đã quá tải của Ukraine, đặc biệt khi mùa đông đến gần, thời điểm Nga thường tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng.

KN-23, còn có tên Hwasong-11A, là tên lửa đạn đạo tầm ngắn có tầm bắn khoảng 800 km và mang đầu đạn nặng khoảng 500 kg. So với tên lửa Iskander 9M723 của Nga có tầm bắn khoảng 500 km, KN-23 có tầm hoạt động xa hơn nhưng mang đầu đạn tương đương. Loại tên lửa này cũng có thể được phóng từ các toa tàu hỏa cải tiến.

Trong khi đó, KN-24 hay Hwasong-11B có tầm bắn khoảng 410 km và thường được xem là phiên bản tương đương với hệ thống tên lửa chiến thuật ATACMS do Mỹ phát triển.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng tên lửa Triều Tiên có độ chính xác thấp hơn các tên lửa Nga. Theo các công tố viên Ukraine, khoảng một nửa số tên lửa KN-23 được Nga phóng từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024 đã chệch mục tiêu hoặc phát nổ giữa không trung.

Một cuộc điều tra của Tổ chức Nghiên cứu Vũ khí xung đột (CAR) cũng cho thấy, tên lửa KN-23 và KN-24 chứa hơn 290 linh kiện điện tử có nguồn gốc nước ngoài, trong đó khoảng 75% đến từ các công ty Mỹ, 16% từ châu Âu và phần còn lại do các nhà sản xuất châu Á cung cấp.

Theo đánh giá của CAR, điều này cho thấy Triều Tiên vẫn có thể tiếp cận nhiều công nghệ phương Tây bất chấp các lệnh trừng phạt kéo dài.

Trong bối cảnh năng lực sản xuất tên lửa Iskander của Nga được cho là chưa thể tăng mạnh trong ngắn hạn, việc tiếp nhận thêm tên lửa từ Triều Tiên có thể giúp Moscow duy trì các chiến dịch tấn công quy mô lớn trong thời gian dài hơn, đồng thời tiếp tục khai thác điểm yếu lớn nhất của Ukraine là năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Hiện Patriot vẫn là hệ thống phòng không chủ lực có khả năng đối phó hiệu quả với Iskander, KN-23 và KN-24. Thế nhưng, tên lửa đánh chặn Patriot có giá thành rất cao, sản lượng hạn chế và còn phải đáp ứng nhu cầu của Mỹ cùng nhiều đồng minh trên thế giới.

Các hệ thống SAMP/T do châu Âu cung cấp cũng có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, nhưng số lượng được chuyển giao cho Ukraine vẫn rất hạn chế.

Nhu cầu toàn cầu đối với tên lửa Patriot đang tăng mạnh do các cuộc xung đột tại châu Âu và Trung Đông, tạo áp lực lớn lên năng lực sản xuất cũng như kho dự trữ của Mỹ và các nước đồng minh.

Ngay cả khi Washington nối lại các cuộc thảo luận về việc sản xuất Patriot theo giấy phép tại Ukraine, quá trình xây dựng năng lực sản xuất trong nước cũng sẽ cần nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, trước khi có thể tạo ra số lượng đáng kể.