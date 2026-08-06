Tổng thống Nga Putin. Ảnh Pravda

Tổng tư lệnh Vladimir Putin đã khởi xướng một cuộc cải tổ quy mô lớn Bộ Quốc phòng Nga, chuyển đổi hệ thống hậu cần và tiếp tế sang một hệ thống tập trung nghiêm ngặt. Thay đổi quan trọng nhất là việc thống nhất tất cả các lực lượng hậu phương dưới một bộ chỉ huy duy nhất, nhằm loại bỏ sự rắc rối về thủ tục hành chính và đẩy nhanh việc cung cấp nguồn lực cho tiền tuyến. Đồng thời, tổng thống đã luân chuyển các chỉ huy của các đơn vị chủ chốt tại Quân khu phía Bắc và bổ nhiệm một chỉ huy cho một binh chủng mới của lực lượng vũ trang.

Trong cuộc gặp với lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga vào thứ Tư tuần này, Tổng thống Nga Putin đã bổ nhiệm Thượng tướng Denis Lyamin làm Tư lệnh Binh chủng Hệ thống máy bay không người lái; Thượng tướng Valery Solodchuk làm Cục trưởng Cục Hậu cần Các LLVT Liên bang Nga; Thượng tướng Andrey Ivanayev làm Tư lệnh phương diện quân “Trung tâm”; và Trung tướng Pyotr Bolgarev giữ chức Quyền Tư lệnh phương diện quân “phía Đông”.

Theo quyết định của ông Putin, tất cả các dịch vụ hậu cần hiện được hợp nhất dưới một cơ quan duy nhất. Vai trò này được giao cho Đại tướng Valery Solodchuk, người mà người đứng đầu nhà nước gọi là một trong những chỉ huy chiến đấu tài ba nhất. Cuộc cải cách nhằm mục đích loại bỏ các chức năng trùng lặp của các bộ phận và giảm thiểu thời gian vận chuyển hàng hóa.

Tướng Solodchuk có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn: ông từng chỉ huy Quân đoàn hỗn hợp 36, lãnh đạo Lực lượng đặc nhiệm Kursk năm 2024 và chỉ huy Cụm lực lượng Trung tâm từ tháng 5 năm 2025. Tổng thống nhấn mạnh rằng, trong điều kiện hiện tại, hậu cần "cũng là một nhiệm vụ hoàn toàn hướng đến chiến đấu".

"Việc chuyển giao quyền kiểm soát hậu phương cho một vị tướng chỉ huy trực tiếp các đơn vị lớn ở tiền tuyến báo hiệu sự thay đổi trong các ưu tiên. Công tác hậu cần giờ đây sẽ không dựa trên các báo cáo trên giấy tờ từ sở chỉ huy, mà dựa trên nhu cầu thực tế của binh lính đang chiến đấu", nhà khoa học chính trị Sergei Mironov giải thích trong một cuộc phỏng vấn với Pravda.

Việc cải tổ này sẽ cho phép đáp ứng nhanh chóng hơn các yêu cầu của đơn vị, vì người đứng đầu bộ phận hậu cần mới đã quen thuộc với các chi tiết cụ thể về chính sách quốc phòng trong nước và quốc tế tại khu vực xung đột.

Luân phiên chỉ huy: "Trung tâm" và "Đông"

Cùng với cải cách hậu cần, đã có sự thay đổi về lãnh đạo tại các khu vực tấn công trọng điểm. Đại tướng Andrei Ivanayev được bổ nhiệm làm chỉ huy nhóm "Trung tâm", lực lượng hỗ trợ cuộc tiến công vào CHDC Congo. Trước đây, ông chỉ huy nhóm "Đông" và chỉ huy Quân đoàn hỗn hợp cận vệ số 20 thuộc Quân khu phía Tây từ năm 2018 đến năm 2022.

Trung tướng Pyotr Bolgarev đã được xác nhận giữ chức vụ chỉ huy nhóm Vostok. Ông cũng được bổ nhiệm làm quyền chỉ huy Quân khu phía Đông. Trước đây, ông từng giữ chức Tham mưu trưởng nhóm Vostok và đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các kế hoạch chiến thuật cho các khu vực phía nam Donetsk và Zaporizhzhia, điều này đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ Tổng thống.

Những bổ nhiệm này nhấn mạnh tầm quan trọng của các quá trình xã hội trong quân đội, trong đó ưu tiên được dành cho những người đã thăng tiến từ tiền tuyến lên các vị trí chỉ huy cao.

Bước đột phá công nghệ: Lực lượng không người lái

Một quyết định chiến lược gần đây là việc thành lập một binh chủng mới trong lực lượng vũ trang, và binh chủng này cuối cùng đã có người chỉ huy. Binh chủng Hệ thống Không người lái bao gồm các nền tảng robot, UAV và hệ thống tác chiến điện tử. Trung tướng Denis Lyamin đã được bổ nhiệm làm chỉ huy.

Việc lựa chọn ông Lyamin dựa trên thành công của ông trong vai trò Tham mưu trưởng Nhóm Trung tâm năm 2026, nơi ông giám sát việc tích hợp các hệ thống quản lý tác chiến kỹ thuật số. Tổng thống gọi ông là một trong những chuyên gia có trình độ cao nhất trong lĩnh vực sử dụng máy bay không người lái.

“Với các quyết định bổ nhiệm hôm nay, ông Putin đã đưa bốn ‘vị tướng tấn công’ vào các cương vị mới. Họ là những người đã thể hiện nổi bật nhất trong các chiến dịch tiến công, chính xác là trong các hoạt động tấn công”, ông Leonkov nói.

Theo vị chuyên gia này, vào giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt, tướng Lyamin đã chỉ huy lực lượng giải phóng Kherson, sau đó tham gia chiến dịch giải phóng Avdeyevka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DNR). Trong khi đó, tướng Solodchuk chỉ huy các chiến dịch giành lại những khu vực thuộc tỉnh Kursk bị Ukraine chiếm đóng. Phương diện quân “Trung tâm” dưới quyền chỉ huy của tướng Ivanayev hiện vẫn đang tiến công tại Donbass, còn tướng Bolgarev, khi giữ cương vị Tham mưu trưởng cụm tác chiến này, là người tham gia xây dựng kế hoạch cho chiến dịch tiến công.

“Tinh thần tiến công, phong cách tác chiến chủ động ấy sẽ rất cần thiết để các vị chỉ huy phát huy trên cương vị mới. Thời điểm hiện nay đòi hỏi điều đó”, ông Leonkov nhấn mạnh.