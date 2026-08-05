Tên lửa Flamingo của Ukraine có đủ sức vươn tới Iran?

Người đưa ra tuyên bố là ông Denys Shtylerman, lãnh đạo công ty quốc phòng Fire Point, đơn vị phát triển dòng tên lửa FP-5 Flamingo.

Tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine. (Ảnh: MW)

Trên mạng xã hội, ông Shtylerman đăng tải một hình minh họa mô tả đàn hồng hạc màu hồng bay theo quỹ đạo nối giữa Ukraine và Iran, kèm theo logo của Fire Point và dòng chữ: "Liệu chim hồng hạc có sống ở Iran không? Chúng ta sẽ sớm biết thôi".

Đi cùng hình ảnh, ông viết: "Chúng tôi muốn nhắc nhở tất cả những ai đe dọa Ukraine bằng tên lửa, rằng tên lửa Flamingo của chúng tôi có thể bay xa tới 3.000 km". Tuy nhiên, ông Shtylerman không công bố thêm bất kỳ thông tin kỹ thuật nào về loại tên lửa này cũng như tình trạng phát triển hoặc khả năng sẵn sàng chiến đấu của nó.

Nếu tuyên bố về tầm bắn 3.000 km là chính xác, Flamingo sẽ đủ khả năng vươn tới Iran từ lãnh thổ Ukraine, đồng thời vượt xa tầm hoạt động của phần lớn các loại tên lửa thông thường mà Ukraine đang sử dụng.

Đến nay, cả Chính phủ Ukraine lẫn các tổ chức quan sát độc lập đều chưa xác nhận thông tin về tầm bắn nói trên. Vì vậy, vẫn chưa rõ con số 3.000 km đề cập đến một loại vũ khí đã hoàn thiện, một chương trình đang phát triển hay chỉ là mục tiêu trong tương lai.

Những phát biểu của ông Shtylerman xuất hiện trong bối cảnh quan hệ giữa Kiev và Tehran ngày càng căng thẳng.

Ukraine nhiều lần cáo buộc Iran cung cấp số lượng lớn máy bay không người lái (UAV) tấn công, cùng nhiều trang thiết bị quân sự khác cho Nga để sử dụng trong cuộc xung đột.

Trong khi đó, Iran phủ nhận việc chuyển giao vũ khí phục vụ chiến sự, ngoại trừ những lô hàng mà nước này từng công khai thừa nhận trước đây. Dù vậy, nhiều chính phủ phương Tây vẫn tiếp tục cáo buộc Tehran và Moscow duy trì hợp tác quân sự trên quy mô lớn.

Lập trường cứng rắn của Ukraine đối với Iran được xem là một cách nhằm củng cố quan hệ với Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là có những dè dặt nhất định đối với việc tiếp tục hỗ trợ Kiev.

Tuyên bố của lãnh đạo Fire Point được đưa ra trong bối cảnh Mỹ được cho là đã tiêu hao đáng kể kho tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và bom xuyên phá trong các cuộc tấn công nhằm vào Iran, những chiến dịch này chỉ gây ảnh hưởng hạn chế đến năng lực quân sự của Tehran.

Diễn biến này cũng nối tiếp vụ tấn công nhằm vào một tàu chở hàng của Iran trên biển Caspi hồi tháng 7. Theo phía Iran, vụ việc khiến một thủy thủ thiệt mạng và một người khác bị thương, đồng thời làm dấy lên những suy đoán rằng Tehran có thể đáp trả trực tiếp bằng các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của Ukraine.