Nga choáng váng vì bắn hạ vũ khí mới cực lạ "chưa từng được biết đến" của Ukraine

UAV Tekever AR3. Ảnh: Euronews

Hãng thông tấn nhà nước Nga đưa tin các lực lượng Nga đã bắn hạ một chiếc drone "hiếm" do Bồ Đào Nha chế tạo đang hoạt động trong biên chế quân đội Ukraine. Chiếc Tekever AR3 đã bị một tiểu đoàn chống drone của Nga bắn rơi tại khu vực biên giới Bryansk, chỉ huy đơn vị này trả lời phỏng vấn hãng TASS.

Vị chỉ huy Nga cho biết: "Một chiếc drone trinh sát của đối phương đã xâm nhập vào khu vực của chúng tôi. Chúng tôi rất bất ngờ vì chưa từng thấy thiết bị nào giống như vậy. Phương tiện bay không người lái (UAV) này có cấu trúc phần đuôi và cánh rất khác biệt. Khi tiếp cận hiện trường rơi, chúng tôi phát hiện đó là một chiếc drone trinh sát của Bồ Đào Nha. Việc bắn hạ các UAV trinh sát rất quan trọng vì trước hết, chúng làm nhiệm vụ vạch tuyến đường bay cho các drone khác của đối phương. Thứ hai, chúng đang dò tìm vị trí của chúng tôi để gọi hỏa lực tấn công".

Chỉ huy tiểu đoàn Nga - đơn vị vận hành drone đánh chặn "Lis" chia sẻ với TASS rằng, sau khi bắn hạ Tekever AR3, chiếc máy bay rơi xuống trong trạng thái khá nguyên vẹn, dù "động cơ bị hỏng" nhưng "thân máy bay và phần lớn khung máy bay vẫn còn nguyên".

Do đó, khi nhận ra đây là một mẫu "hiếm", chiếc UAV đã được bàn giao cho một viện nghiên cứu. Theo TASS, các chuyên gia Nga sẽ tiến hành nghiên cứu thiết kế cùng các thông số kỹ thuật và kỹ sư của nó.

Mẫu AR3 do Tekever sản xuất có sải cánh gần 4 mét, nặng chỉ 25 kg, tốc độ hành trình từ 75 đến 90 km/h và tầm hoạt động liên lạc lên tới 230 km.

"Chúng thực sự là những cỗ máy tính có cánh", CEO Tekever Ricardo Mendes chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Euronews.

Được thành lập vào năm 2001, công ty này là nhà xuất khẩu drone lớn nhất sang Ukraine. Năm 2025, hoạt động xuất khẩu đã mang lại lợi nhuận hơn 85 triệu euro. Các hệ thống không người lái (UAV) do công ty sản xuất đã củng cố quan hệ thương mại giữa Bồ Đào Nha và Ukraine, giúp Ukraine vươn lên từ vị trí thứ 75 lên vị trí thứ 36 trong bảng xếp hạng xuất khẩu quốc gia chỉ trong sáu năm.

Quá trình đánh chặn phương tiện bay này ở gần khu vực biên giới được quân đội Nga mô tả là vô cùng "thử thách".

Phía quân đội Nga cho biết, sau khi bị radar phát hiện, drone đánh chặn "Lis" bắt đầu cuộc rượt đuổi kéo dài gần "30 phút". Chiếc AR3 bay lượn vòng tròn ở độ cao khoảng 2,5 km, với tốc độ 90-100 km/h, khiến họ khó lòng tiếp cận. Ở giai đoạn tiếp cận cuối cùng, pin của "Lis" đã sắp cạn, nhưng kíp lái vẫn xoay sở bám đuổi thành công và tiêu diệt chiếc drone trinh sát của Bồ Đào Nha, các binh sĩ cho biết.

"Lis" là loại drone chuyên dụng làm nhiệm vụ đánh chặn trên không, được phát triển tại Moscow. UAV cánh cố định cỡ nhỏ này được trang bị một đầu đạn nặng khoảng 1 kg cùng hệ thống tự động ngắm bắn mục tiêu. Ngay khi phát hiện mục tiêu qua radar, nó được phóng lên để bám đuổi và khi đã khóa chặt phần đuôi đối phương, nó sẽ kích nổ đầu đạn mang theo để tiêu diệt chiếc drone của kẻ địch.