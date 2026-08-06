Sạt lở tại khu vực thuỷ điện ở Lào Cai, một người mất liên lạc

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, đợt mưa lớn kéo dài từ đêm 3/8 đến chiều 5/8 gây thiệt hại tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Khu vực Thủy điện Mý Háng Tầu (xã Chế Tạo) xảy ra vụ sạt lở đất quy mô lớn khiến một người đi qua khu vực này mất liên lạc. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Hơn 2.000 m³ đất đá tràn xuống Quốc lộ 4D. (Ảnh: Laocai.gov.vn)

Cùng với việc tập trung tìm kiếm người mất liên lạc, các cơ quan chức năng cũng ghi nhận nhiều thiệt hại về tài sản. Hai hộ dân tại xã Thượng Hà và xã Xuân Hòa phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn do nhà ở bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Tại xã Chế Tạo, một nhà lán bằng gỗ bị nước cuốn trôi hoàn toàn, đồng thời một container và một xe máy của đơn vị thủy điện cũng bị cuốn xuống hồ.

Đối với sản xuất nông nghiệp, mưa lớn làm ảnh hưởng gần 8,5 ha cây trồng và lâm nghiệp, gồm diện tích lúa, ngô, quế cùng một số loại cây trồng khác; khoảng 0,8 ha nuôi trồng thủy sản cũng bị thiệt hại. Đến thời điểm thống kê, địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về gia súc và gia cầm.

Hạ tầng giao thông chịu tác động lớn nhất với ít nhất 39 điểm sạt lở, tập trung chủ yếu tại các xã Khao Mang, Thượng Hà và Lâm Thượng.

Ngoài ra, 15m kênh mương bê tông tại xã Bảo Yên bị hư hỏng, một công trình thủy lợi và một đoạn tường rào nhà văn hóa tại xã Xuân Hòa bị ảnh hưởng, thiết bị tại 2 trường học ở xã Bảo Yên bị sét đánh hư hỏng.

Tổng giá trị thiệt hại bước đầu ước tính trên 680 triệu đồng.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các địa phương duy trì trực ban 24/24 giờ, liên tục cập nhật tình hình thời tiết, phát thông tin cảnh báo và kiểm tra các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Chính quyền địa phương đồng thời triển khai phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, huy động lực lượng, phương tiện xử lý sự cố và thống kê thiệt hại.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, công tác khắc phục vẫn gặp nhiều khó khăn do mưa kéo dài khiến nền đất bão hòa nước, nguy cơ sạt lở tiếp tục ở mức cao tại nhiều khu vực.

Thời gian tới, Lào Cai tiếp tục ưu tiên tìm kiếm, xác minh người chưa liên lạc được tại xã Chế Tạo, đồng thời rà soát các khu vực có nguy cơ cao để chủ động sơ tán người dân, xử lý các điểm sạt lở và hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.