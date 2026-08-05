Nga phóng 28 tên lửa, phòng không Ukraine không đánh chặn được quả nào

PravdaUkraine sáng nay (5/8) dẫn thông báo của không quân Ukraine xác nhận, Nga mở đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào khu vực Kiev; sử dụng 24 tên lửa đạn đạo Iskander-M và S-400, cùng 4 tên lửa hành trình Zircon và Oniks.

Các tên lửa đạn đạo được phóng từ bang Bryansk và Kursk, trong khi tên lửa hành trình được khai hỏa từ các bang Kursk và Rostov của Nga.

Nhà kho ở Kiev bốc cháy sau đợt tập kích mới nhất. Ảnh: PravdaUkraine

Ngoài ra, Nga còn triển khai 115 UAV các loại gồm: Shahed, Gerbera, Italmas và UAV mồi nhử Parodiya, xuất phát từ nhiều hướng. Phía Ukraine cho biết phần lớn UAV Shahed trong đợt tập kích này trang bị động cơ phản lực, có tốc độ bay nhanh hơn phiên bản cũ.

Để đối phó, Ukraine huy động máy bay chiến đấu, lực lượng tên lửa phòng không, các đơn vị tác chiến điện tử, lực lượng không người lái cùng các tổ hỏa lực cơ động. Đến trưa 5/8, Không quân Ukraine thông báo đã bắn hạ hoặc chế áp được 98 UAV. Tuy nhiên, thông báo không đề cập việc đánh chặn bất kỳ tên lửa nào.

Thống kê của Kiev cho thấy, các tên lửa cùng 17 UAV đã đánh trúng 26 địa điểm, trong khi mảnh vỡ từ các mục tiêu bị bắn hạ rơi xuống 6 địa điểm khác. Nhà chức trách Ukraine cho biết vẫn còn một số UAV hoạt động trên không phận nước này.

Lực lượng cứu hoả Ukraine tại hiện trường một vụ tập kích sáng 5/8. Ảnh: PravdaUkraine/DSNS

Đợt tập kích đã gây thiệt hại nặng tại vùng thủ đô Kiev. Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Ukraine (DSNS) xác nhận ít nhất 14 người thiệt mạng và 22 người bị thương.

Đợt tập kích mới nhất diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây thông báo quân đội nước này đã cạn kiệt đạn phòng không cho hệ thống Patriot, được mô tả là vũ khí duy nhất có thể đối phó tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và tên lửa đạn đạo Iskander-M.

Sau hơn 4 năm xung đột, giao tranh giữa Nga và Ukraine chưa hạ nhiệt. Nhờ các nỗ lực trung gian của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, Nga và Ukraine đã tiến hành thương lượng ba bên ở các cấp độ khác nhau trong năm 2025 và đầu năm 2026. Các cuộc tiếp xúc đã giúp hai bên hiểu rõ hơn lập trường, song chưa đạt tiến bộ đột phá.

Trở ngại lớn nhất trong đàm phán tiếp tục xoay quanh vấn đề lãnh thổ Donbass cũng như quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hiện do Nga nắm giữ.

Nga thời gian qua nhiều lần khẳng định chỉ chấp nhận một thỏa thuận hòa bình nếu Ukraine rút toàn bộ lực lượng khỏi Donbass. Mỹ được cho là đã nhiều lần đề nghị Ukraine nhượng bộ. Tuy nhiên, Kiev vẫn bác bỏ khả năng thỏa hiệp về vấn đề lãnh thổ.