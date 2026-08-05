Ukraine giáng đòn chí mạng cho Nga: Biến bến cảng tỷ đô của Moscow thành "nghĩa địa" tàu chiến

Một tàu chở khí đốt của Nga nằm trong tầm ngắm hồng ngoại của máy bay không người lái Ukraine trong các cuộc tấn công ở Biển Đen. Ảnh chụp màn hình từ video của SBS.

Cửa ngõ tỷ đô chìm trong khói lửa

Theo tờ The Moscow Times, Novorossiysk vốn là trung tâm hàng hải nhộn nhịp bậc nhất, gánh vác tới 1/5 tổng lượng xuất khẩu đường biển của Nga – bao gồm dầu Urals, dầu thô Kazakhstan, lúa mì cho Ai Cập và phân bón đi khắp châu Á, châu Phi. Bất chấp việc Moscow vẫn đang rót hàng tỷ rúp – điển hình là dự án bến cảng mới trị giá 120,7 tỷ ruble (khoảng 1,5 tỷ USD) – tình hình thực tế lại vô cùng ảm đạm khi các hãng vận tải liên tục quay lưng.

Dữ liệu theo dõi tàu thuyền cho thấy số lượng tàu lớn khởi hành từ cảng này trong tháng 7 đã lao dốc 38%, trong đó các chuyến tàu chở dầu giảm một nửa. Nguyên nhân đến từ chiến dịch UAV có hệ thống của Ukraine, khiến ngay cả các tàu container chở hàng nhập khẩu từ Trung Quốc cũng không còn an toàn.

Đỉnh điểm là vụ việc tàu container Yanina của hãng FESCO bị xuồng tự sát đánh chìm vào đêm 1/8 cách bờ biển 210km, hay việc các cuộc tấn công liên tiếp trong chiến dịch mang mật danh "MoLoChKa" (với hơn 200 lượt tàu bị bắn phá) đã biến vùng biển này thành một chảo lửa thực sự.

Thảm họa đối với nền kinh tế và xuất khẩu

Việc Ukraine mở rộng mục tiêu sang cả tàu container và tàu hàng đang khiến giới kinh doanh logistics quốc tế rùng mình. Các công ty giao nhận vận tải hiện phải thẳng thừng khuyến cáo khách hàng né tránh tuyến đường Novorossiysk vì rủi ro quá lớn.

Hậu quả là ngành xuất khẩu ngũ cốc của Nga đang chịu đòn giáng nặng nề. Liên minh các nhà xuất khẩu ngũ cốc nước này cảnh báo rằng các cuộc tấn công hệ thống vào lưu vực Azov - Biển Đen có thể khiến Nga thiệt hại tới 30–35 triệu tấn lúa mì xuất khẩu trong mùa này, qua đó xóa sổ phần lớn sản lượng của một vụ mùa từng được kỳ vọng đạt đỉnh 44-45 triệu tấn.

Khi "cánh tay nối dài" ra biển lớn liên tục bị bóp nghẹt bởi chiến thuật UAV đầy táo bạo của Ukraine, Nga đang phải đối mặt với bài toán nan giải chưa từng có trong việc duy trì nguồn thu ngoại tệ để phục vụ chiến sự. Cảng biển tỷ đô từng là niềm tự hào của Moscow nay đang chìm trong ác mộng, đứng trước nguy cơ bị phong tỏa hoàn toàn.