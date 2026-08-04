Ukraine giáng đòn kép cực mạnh cho Moscow: Vừa tấn công sâu, vừa bóp nghẹt “cỗ máy chiến tranh” Nga

Cuộc xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài hơn 4 năm. Ảnh minh họa: Voiceofemirates

Theo sắc lệnh do Tổng thống Volodymyr Zelensky ký ngày 3/8, Ukraine đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với 23 cá nhân và 20 tổ chức có liên hệ với tổ hợp công nghiệp - quốc phòng Nga. Động thái này được xem là nỗ lực nhằm làm suy giảm năng lực sản xuất tên lửa, máy bay không người lái (UAV) và các loại vũ khí phục vụ chiến dịch quân sự của Nga.

Trong số các mục tiêu bị đưa vào danh sách trừng phạt có Nhà máy Chất nổ Morozov, doanh nghiệp quốc phòng thuộc sở hữu nhà nước đặt tại tỉnh Leningrad. Cơ sở này sản xuất thuốc nổ và các linh kiện phục vụ chế tạo tên lửa, trong đó có tên lửa đạn đạo Iskander-M - một trong những loại vũ khí thường được Nga sử dụng để tấn công các mục tiêu tại Ukraine.

Nhà máy Morozov thuộc sở hữu của tập đoàn quốc phòng nhà nước Rostec của Nga. Rostec hiện đã nằm trong danh sách trừng phạt của nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế.

Một doanh nghiệp khác bị Ukraine nhắm tới là Spets-Elektronkomplekt, công ty sản xuất các linh kiện điện tử phục vụ cả mục đích dân sự lẫn quân sự. Theo phía Ukraine, doanh nghiệp này tham gia sản xuất phụ tùng và bộ phận cho nhiều dòng tên lửa của Nga.

Cố vấn chính sách trừng phạt thuộc Văn phòng Tổng thống Ukraine Vladyslav Vlasiuk cho rằng việc hạn chế khả năng tiếp cận linh kiện, công nghệ và nguồn tài chính của các doanh nghiệp quốc phòng Nga có thể trực tiếp làm suy yếu năng lực sản xuất vũ khí của Moscow.

“Cứ mỗi công ty mất quyền tiếp cận các linh kiện, công nghệ hoặc nguồn vốn, Nga sẽ sản xuất ít tên lửa đạn đạo, UAV và các loại vũ khí khác phục vụ chiến tranh hơn”, ông Vlasiuk nhấn mạnh.

Danh sách trừng phạt mới cũng bao gồm BPLA-Ural, một công ty Nga chuyên phát triển và sản xuất máy bay không người lái. Ngoài ra, Ukraine còn đưa Kidma Tek – doanh nghiệp của Belarus chuyên sản xuất các hệ thống phòng không và hệ thống pháo phản lực phóng loạt – vào danh sách hạn chế.

Một số doanh nghiệp công nghệ thông tin của Nga cũng bị trừng phạt do tham gia phát triển phần mềm an ninh thông tin cho các cơ quan nhà nước và khách hàng thuộc khu vực tư nhân.

Theo ông Vlasiuk, hiệu quả của các biện pháp hạn chế sẽ tăng lên nếu nhiều quốc gia cùng tham gia. “Càng nhiều nước áp dụng các biện pháp trừng phạt như vậy, khả năng Nga tiến hành các cuộc tấn công vào Ukraine càng suy yếu”, ông nói.

Đợt trừng phạt mới diễn ra trong bối cảnh Kiev đang tăng cường phối hợp các biện pháp quân sự và kinh tế nhằm gây sức ép tối đa lên năng lực quốc phòng của Nga. Các cuộc tấn công tầm xa được triển khai nhằm vào những mục tiêu nằm sâu phía sau chiến tuyến đã đưa chiến sự vượt khỏi khu vực tiền tuyến và đánh vào các mục tiêu chiến lược nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Các đòn tấn công bằng UAV tầm xa tập trung vào nhà máy lọc dầu, kho nhiên liệu, tuyến hậu cần, cơ sở công nghiệp quốc phòng và những hạ tầng được cho là có vai trò hỗ trợ hoạt động quân sự của Moscow. Đáng chú ý, Ukraine từng tuyên bố UAV đã vươn tới khu vực Omsk ở Siberia, cách vùng lãnh thổ do Kyiv kiểm soát khoảng 2.700 km, cho thấy năng lực tấn công tầm xa ngày càng được mở rộng.

Trước đó, các cuộc tập kích cũng đã nhắm vào những cơ sở nhiên liệu và công nghiệp gần Moscow, trong đó có nhà máy lọc dầu, trạm nạp nhiên liệu và doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, các chiến dịch “tấn công sâu” không chỉ nhằm gây thiệt hại trực tiếp mà còn tìm cách làm suy giảm nguồn thu năng lượng, năng lực hậu cần và khả năng duy trì chiến tranh lâu dài của Nga.

Việc Kiev ngày càng sử dụng nhiều UAV và vũ khí tầm xa do trong nước phát triển được xem là dấu hiệu cho thấy Ukraine đang giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn vũ khí bên ngoài, đồng thời mở rộng khả năng đánh trúng các mục tiêu ở những khu vực trước đây được Moscow coi là hậu phương tương đối an toàn.

Việc Ukraine tiếp tục mở rộng danh sách trừng phạt cho thấy Kiev đang tập trung vào các mắt xích then chốt trong chuỗi cung ứng quốc phòng của Nga. Mục tiêu là khiến Moscow gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tiếp cận công nghệ, linh kiện và nguồn vốn, từ đó hạn chế khả năng sản xuất và triển khai các loại vũ khí tấn công.

Theo đánh giá của giới chức Ukraine, việc kết hợp các cuộc tấn công tầm xa với biện pháp cô lập công nghiệp quốc phòng có thể tạo ra sức ép kép: vừa gây thiệt hại trực tiếp cho các mục tiêu liên quan đến quân sự, vừa làm suy giảm năng lực tái sản xuất và bổ sung vũ khí của Nga trong dài hạn.