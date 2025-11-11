Ukraine điều tra tham nhũng quy mô lớn, đột kích nhà "người quen" của ông Zelensky

Một chồng tiền mặt tờ 100 USD là tang vật trong cuộc điều tra của NABU (ảnh: Telegram / NABU)

Trong tuyên bố hôm 10/11, NABU – cơ quan tương đối độc lập với chính phủ Ukraine – cho biết, một cựu cố vấn của Bộ trưởng Năng lượng Ukraine, trưởng bộ phận an ninh của Energoatom, một doanh nhân và 4 quan chức khác đang bị điều tra với cáo buộc liên quan đến “tổ chức tội phạm cấp cao”. NABU không tiết lộ danh tính các nghi phạm.

Theo NABU, các thành viên trong nhóm nghi phạm “đã xây dựng kế hoạch tham nhũng quy mô lớn, nhằm gây ảnh hưởng đến các doanh nghiệp chiến lược trong lĩnh vực công, đặc biệt là Công ty Energoatom”.

Kết luận điều tra sơ bộ cho thấy, các đối tác của Energoatom bị buộc phải hối lộ cho các nghi phạm 10 – 15% giá trị hợp đồng, để tránh việc chặn thanh toán cho hàng hóa hoặc mất tư cách đối tác.

“Một công ty chiến lược, có doanh thu hàng năm hơn 200 tỷ hryvnia (tương đương 4,79 tỷ USD) lại không do các quan chức có thẩm quyền quản lý mà bị thao túng bởi một số cá nhân không có chức vụ chính thức”, NABU cho biết, đề cập tới Energoatom.

Bộ Năng lượng Ukraine và Energoatom chưa lên tiếng về cáo buộc của NABU.

Theo Kyiv Post, các điều tra viên của NABU được cho là đã khám xét nhà riêng của Bộ trưởng Tư pháp Herman Halushchenko (người từng giữ chức Bộ trưởng Năng lượng) và doanh nhân Timur Mindich – chủ hãng phim Kvartal 95 và từng là đối tác kinh doanh thân thiết của Tổng thống Ukraine Zelensky.

“NABU và SAPO đang tiến hành chiến dịch Midas, với 15 tháng làm việc, hơn 70 cuộc điều tra và sự tham gia của tất cả đặc vụ”, Oleksandr Abakumov – quan chức cấp cao của NABU cho biết.

SAPO là Văn phòng Công tố Chuyên trách chống tham nhũng Ukraine.

Hôm 10/11, các đặc vụ của NABU cũng công bố một số đoạn ghi âm, ghi lại cuộc trò chuyện giữa các nghi phạm khi phân chia tiền hối lộ. Cơ quan này cũng công bố hình ảnh nhiều cọc tiền mặt là tang vật của vụ án.

Tháng 7/2025, các cuộc biểu tình lớn ở Kiev và sự chỉ trích của giới chức châu Âu đã buộc chính quyền của Tổng thống Ukraine Zelensky phải đảo ngược chính sách, khôi phục quyền lực và hoạt động độc lập của NABU và SAPO.

Cuộc điều tra do NABU tiến hành diễn ra trong bối cảnh hạ tầng năng lượng của Ukraine thiệt hại nghiêm trọng sau các đòn tập kích bằng tên lửa, UAV của quân đội Nga.

Giới chức Ukraine cho biết, Nga không nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện hạt nhân nhưng có thể tấn công những trạm biến áp liên kết.