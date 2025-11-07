Ukraine liên tiếp tấn công, bác bỏ tin 10.000 binh sĩ mắc kẹt

Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine tuyên bố các đơn vị tấn công tầm xa của họ, phối hợp với các binh chủng khác của quân đội đã tấn công nhà máy lọc dầu Volgograd.

Đây là một trong những nhà máy lớn nhất ở Nga, với công suất xử lý hơn 15 triệu tấn dầu thô mỗi năm, tương đương gần 6% tổng sản lượng của cả nước.

Ngọn lửa bốc lên từ Kostroma GRES sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Ảnh: Telegram

Do Công ty dầu khí Lukoil (Nga) vận hành, nhà máy lọc dầu Volgograd đã liên tục bị tấn công trong năm nay. Cuộc tấn công gần đây nhất vào tháng 9 đã buộc nhà máy phải tạm thời đóng cửa.

Trong một cuộc tấn công khác hôm 4-11, máy bay không người lái đã tấn công nhà máy điện Kostroma GRES ở TP Volgorechensk, một trong những nhà máy nhiệt điện lớn nhất của Nga, gây ra đám cháy lớn.

Volgorechensk nằm cách biên giới phía Đông Bắc của Ukraine và Nga khoảng 744 km và cách Moscow khoảng 275 km về phía Đông Bắc.

Thống đốc khu vực Sergei Sitnikov cho biết không có thương vong và nguồn cung cấp điện không bị gián đoạn. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh hệ thống phòng không của họ đã tiêu diệt 75 máy bay không người lái của Ukraine ở nhiều khu vực, bao gồm 49 máy bay ở Volgograd, 6 máy bay ở Voronezh và một số máy bay khác ở Rostov, Belgorod và Oryol. 7 máy bay không người lái khác bị bắn hạ trên bán đảo Crimea.

Trong khi đó, quân đội Nga dự kiến kiểm soát hoàn toàn TP Kupyansk thuộc vùng Kharkov của Ukraine trong tuần tới. Tuy nhiên, phía Kiev vẫn tiếp tục phủ nhận mức độ nghiêm trọng của tình hình trên thực địa.

Bộ Quốc phòng Nga cho rằng tình hình của lực lượng Ukraine gần Kupyansk tiếp tục xấu đi nhanh chóng, khiến họ không còn cơ hội nào khác ngoài việc đầu hàng quân đội Nga.

Chỉ huy Trung đoàn 121 thuộc Sư đoàn Bộ binh Cơ giới số 68, được gọi là Lavrik, cho hay đơn vị này đã kiểm soát 25 tòa nhà trong thành phố chỉ riêng trong ngày 5-11 và tiếp tục tiến công. Chỉ huy này tin tưởng rằng quân đội Nga sẽ kiểm soát hoàn toàn thành phố trong tuần tới.

Moscow ước tính hơn 10.000 binh sĩ Ukraine đang bị mắc kẹt tại hai thành phố Kupyansk và Krasnoarmeysk. Trong khi đó, Ukraine tiếp tục tuyên bố rằng họ vẫn kiểm soát các thành phố này và quân đội Nga đang bị đẩy lùi.