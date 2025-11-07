Chỉ huy Nga: Ukraine sẽ thất thủ ở thành trì Kupiansk trong tuần tới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nghe Tổng Tư lệnh Oleksandr Syrsky báo cáo tình hình ở tiền tuyến. Ảnh: Shutterstock.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vị thế của lực lượng Ukraine đang bị bao vây gần Kupiansk “tiếp tục xấu đi nhanh chóng”, và họ “gần như không còn cơ hội rút lui nào ngoài việc đầu hàng”.

Chỉ huy Trung đoàn số 121 thuộc Sư đoàn Bộ binh cơ giới số 68 nói đơn vị đã “dọn sạch” 25 tòa nhà trong thành phố chỉ trong ngày 5/11 và vẫn đang tiếp tục tiến lên. “Tôi tin chắc rằng thành phố sẽ được ‘giải phóng’ hoàn toàn trong tuần tới. Sĩ khí của chúng tôi đang lên rất cao, và chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ”, chỉ huy có biệt danh Lavrik nói trong video do Bộ Quốc phòng Nga công bố.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh quân đội Ukraine gần đây đã tổ chức phản công quy mô, huy động đoàn xe bọc thép đánh vào hậu phương của Nga ở mặt trận Kupiansk, với mục đích chia cắt lực lượng đã tiến vào bên trong thành phố.

Tình hình hiện đang diễn biến phức tạp khi ít nhất một ngôi làng tên Radkivka trở thành vùng xám. Một số blogger quân sự Nga cho rằng cuộc phản công của Ukraine đã thất bại.

Hướng phản công của quân đội Ukraine ở mặt trận thành phố Kupiansk. Ảnh: Suriyak/X.

Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói thành phố Kupiansk và Pokrovsk đã bị quân đội Nga bao vây. Ông Putin kêu gọi các lực lượng Ukraine “đầu hàng trong danh dự” để tránh thêm thương vong không cần thiết.

Moscow ước tính có hơn 10.000 binh sĩ Ukraine đang mắc kẹt tại hai thành phố nói trên. Trong khi Kiev vẫn khẳng định rằng họ kiểm soát các khu vực này và lực lượng Nga đang bị đẩy lùi, tờ Bild (Đức) hôm 4/11 dẫn lời các quan chức và chỉ huy Ukraine giấu tên cho biết “những phân tích nội bộ lại cho thấy một bức tranh khác”, bộc lộ lo ngại về “một thất bại quân sự nghiêm trọng”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng nói rằng Nga chỉ có 60 binh sĩ xâm nhập Kupiansk và rằng quân đội Ukraine “đã có lộ trình dọn dẹp khu vực này”.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 5/11 phản hồi rằng ông Zelensky đang “hoàn toàn xa rời khỏi thực tế”. “Ông Zelensky đang sống trong ảo tưởng, và sau khi nghe những báo cáo sai lệch từ Tổng tư lệnh Oleksandr Syrsky, ông ấy không còn nắm rõ tình hình thực địa”, Bộ Quốc phòng Nga nhận định.