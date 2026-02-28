Xe đầu kéo va chạm ô tô con rồi lao lên vỉa hè tông chết người ngồi bên đường
Đang lưu thông trên đường, chiếc xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe ô tô con rồi lao lên vỉa hè tông chết người đang ngồi bên đường
Tối 28-2, thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 1 Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe ô tô con khiến 1 người dân ngồi bên đường tử vong.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe ô tô con khiến 1 người dân ngồi bên đường tử vong. Ảnh: D.A.
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 28-2 tại ngã tư giao giữa đường tỉnh ĐT479 và đường dân sinh (đoạn qua địa bàn xã Gia Tường, tỉnh Ninh Bình).
Vào khoảng thời điểm trên, xe ôtô đầu kéo BKS 30B-193.xx kéo theo rơ-moóc BKS: 29RM-095.xx lưu thông trên tuyến đường tỉnh ĐT479 hướng xã Nho Quan - xã Gia Viễn. Khi đến ngã tư, xe đầu kéo bất ngờ va chạm với xe ôtô con mang BKS 35A-27xxx lưu thông cùng chiều.
Ô tô con bị vò nát sau tai nạn khiến 2 người trong ô tô bị thương
Sau va chạm, xe đầu kéo tiếp tục đẩy xe ô tô con lao lên vỉa hè nhà dân. Hậu quả, một người đàn ông ngồi bên đường tử vong, 2 người ngồi trên xe ô tô con bị thương và mắc kẹt trong xe.
Nhận được tin báo, lực lượng công an đã tới hiện trường cùng người dân phá cửa đưa 2 người mắc kẹt trong xe ô tô con đi cấp cứu. Tại hiện trường, 2 chiếc ô tô nằm trên vỉa hè trước 1 nhà dân, xe ô tô con bị hư hỏng nặng.
Hiện, vụ tai nạn đang được công an tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân.
-28/02/2026 20:35 PM (GMT+7)