Thông tin mới vụ cháy quán ăn làm 4 người chết trên đường Trần Hưng Đạo ở TPHCM

Sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ, phối hợp với Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM hỗ trợ 2 ca là trẻ em.

Sáng 5-12, liên quan đến vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM khiến 6 người thương vong, Trung tâm Cấp cứu 115 (TP HCM) cho hay vào lúc 4 giờ sáng, đơn vị tiếp nhận thông tin vụ cháy xảy ra tại địa chỉ nói trên. 

Đám cháy xảy ra rạng sáng ngày 5-12

Ngay sau tiếp nhận, đơn vị đã điều động 3 xe cứu thương gồm 1 xe của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn và 2 xe của Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM đến hiện trường vụ cháy.

Tại hiện trường, nhân viên y tế tiếp nhận tổng cộng 6 nạn nhân. Trong số này, 4 người được ghi nhận đã ngưng tim, ngưng thở. Các nhân viên cấp cứu tiến hành hồi sinh tim phổi và nhanh chóng chuyển các nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn do vị trí gần hiện trường.

Bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ, phối hợp với Bệnh viện Nhi Đồng 2 hỗ trợ 2 ca là trẻ em. Tuy nhiên, do tình trạng nặng, 4 bệnh nhân đã tử vong (2 người lớn, 2 trẻ em).

2 nạn nhân còn lại bị thương do nhảy từ trên cao xuống để thoát nạn. Hiện đã được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp tục theo dõi, điều trị.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán ốc cao 4 tầng nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Khói lửa sau đó lan rộng, bao trùm một phần căn nhà. Vụ cháy khiến 6 người gồm trẻ em và phụ nữ (lớn nhất là 40 tuổi và nhỏ nhất là 2 tuổi) mắc kẹt bên trong và được cứu hộ ra ngoài trong tình trạng ngạt khói. Hiện nguyên nhân đang được điều tra.

Cháy quán ăn lúc rạng sáng ở trung tâm TPHCM, 4 người tử vong
Đám cháy xảy ra lúc hơn 4 giờ hôm nay tại quán ăn 4 tầng trên đường Trần Hưng Đạo.

-05/12/2025 10:02 AM (GMT+7)
