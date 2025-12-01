UAV chiến đấu lần đầu tiên bắn hạ mục tiêu bằng tên lửa ngoài tầm nhìn

Theo thông báo ngày 30/11 của hãng Baykar, Kizilelma đã phóng tên lửa Gokdoan nội địa và tiêu diệt một mục tiêu phản lực tốc độ cao trên vùng biển Đen, qua đó chứng minh khả năng tấn công BVR – tiêu chuẩn hàng đầu của các tiêm kích hiện đại.

Bayraktar Kizilelma phóng tên lửa không đối không dẫn đường bằng radar. (Nguồn: MW)

Thành tựu này được Ankara công khai trong bối cảnh nhiều chương trình UAV chiến đấu của Mỹ và Trung Quốc được cho là đã đạt được năng lực tương tự nhưng được giữ tuyệt mật, khiến màn trình diễn của Thổ Nhĩ Kỳ càng thu hút sự chú ý.

Dù sở hữu thiết kế tàng hình và khả năng thao diễn vượt trội, Kizilelma vẫn chưa có đầy đủ hệ thống cảm biến để tự mình tham chiến hiệu quả trong các trận không chiến tầm xa. Tuy nhiên, nó được thiết kế để phối hợp cùng các khí tài khác như tiêm kích thế hệ mới F-35 hay máy bay cảnh báo sớm E-7, nhận dữ liệu mục tiêu từ các nền tảng này và tung đòn tấn công từ khoảng cách an toàn.

Đây cũng là mô hình tác chiến đang được nhiều nước theo đuổi, trong đó UAV đóng vai trò "đồng đội" hỗ trợ, chia sẻ nhiệm vụ với máy bay có người lái. Thách thức lớn của Thổ Nhĩ Kỳ là việc bị loại khỏi chương trình F-35, khiến họ thiếu máy bay chiến đấu thế hệ mới để kết hợp với Kizilelma và hoàn thiện học thuyết tác chiến không người lái – có người lái kiểu "thế hệ 5+".

Trong khi đó, Trung Quốc và Mỹ đang gia tăng tốc độ phát triển các biên đội máy bay chiến đấu kết hợp UAV. Không quân Trung Quốc mới đây đã công bố đoạn phim lần đầu cho thấy UAV tàng hình GJ-11 Dark Dragon bay đội hình cùng tiêm kích J-20 và máy bay tác chiến điện tử J-16D.

Mỹ và Australia cũng đang đẩy nhanh chương trình UAV chiến đấu MQ-28 Ghost Bat để làm "đôi cánh hỗ trợ" cho F-35, mẫu này dự kiến sớm thử nghiệm phóng tên lửa không đối không AIM-120 dẫn đường radar chủ động. Trung Quốc thậm chí đã chế tạo biến thể J-20S hai chỗ ngồi, trong đó sĩ quan buồng sau đảm nhiệm vai trò chỉ huy biên đội UAV.

Dù năng lực nghiên cứu – phát triển còn khiêm tốn so với các quốc gia khác, ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều năm qua nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ phương Tây, đặc biệt là Mỹ, qua đó tạo nền tảng để họ đạt được những thành công nổi bật trong lĩnh vực UAV.