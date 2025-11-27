Nga phát triển UAV chuyên săn lùng HIMARS, pháo NATO

"Một loại đạn tuần kích mới đã ra mắt, quá trình phát triển được hoàn tất vào năm ngoái. Mẫu máy bay không người lái (UAV) này đã được sản xuất loạt và tham gia chiến đấu. Quý vị sẽ sớm chứng kiến nó được triển khai nhanh chóng thế nào", Sergey Chemezov, tổng giám đốc tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga, cho biết hôm 26/11.

UAV tự sát còn được gọi là "đạn tuần kích", do chúng có khả năng quần thảo trên bầu trời trong khu vực được chỉ định và chỉ lao xuống tấn công khi xác định cụ thể mục tiêu.

Theo ông Chemezov, mẫu UAV mới có tầm bay hàng chục km và mang đầu đạn nặng vài kg, có thể phá hủy tổ hợp pháo phản lực HIMARS, cũng như mọi loại lựu pháo trong biên chế NATO, radar phản pháo, thiết giáp và sở chỉ huy đối phương.

Quân nhân Nga chuẩn bị cho UAV trinh sát cất cánh tại tỉnh Lugansk ngày 11/8. Ảnh: BQP Nga

Hình ảnh và thông số kỹ thuật cụ thể của mẫu UAV này chưa được công bố. Ông Chemezov cho biết Rostec đang nghiên cứu phát triển biến thể tấn công từ những loại UAV trinh sát hiện có.

Quan chức Rostec lưu ý rằng pháo phản lực HIMARS từng được quảng bá là "vũ khí kỳ diệu", nhưng không thay đổi được cục diện chiến sự. Ông khẳng định tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir từng vô hiệu hóa nhiều loạt bắn của HIMARS trong thực chiến, đồng thời Nga đang triển khai phiên bản mang 48 tên lửa để đối phó đòn tấn công bằng lượng lớn UAV.

HIMARS là pháo phản lực phóng loạt tự hành đặt trên khung gầm bánh lốp, có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách tới 300 km, tùy loại đạn và cấu hình. Xe bệ phóng HIMARS có thể đạt tốc độ tối đa 85 km/h và nhanh chóng rời trận địa để tránh bị phản pháo.

Truyền thông phương Tây hồi tháng 5/2024 cho biết Ukraine sở hữu 39 xe phóng đạn HIMARS, trong đó ít nhất 3 pháo đã bị phá hủy hoàn toàn, hai tổ hợp hư hỏng và phải chuyển về Mỹ để sửa chữa.

Quân đội Nga từ đó tới nay đã công bố nhiều video tập kích các khẩu đội HIMARS Ukraine bằng tên lửa đạn đạo Iskander-M, UAV tự sát Lancet và cả thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (drone FPV), khiến hàng loạt hệ thống bị phá hủy hoàn toàn. Hiện không rõ quân đội Ukraine còn bao nhiêu tổ hợp HIMARS đủ khả năng chiến đấu.