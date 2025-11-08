Lính Nga dùng 'áo tàng hình nhiệt' tránh bão UAV Ukraine

Trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, quân đội Nga vẫn triển khai các đội hình tấn công truyền thống, kết hợp giữa xe tăng, xe bọc thép và bộ binh. Tuy nhiên, từ năm 2023, chiến thuật này bộc lộ hạn chế khi nhiều phương tiện bị UAV FPV nhỏ gọn mang thuốc nổ tiêu diệt từ xa. Khi xe tăng và thiết giáp trở thành mục tiêu dễ bị phát hiện, lực lượng Nga chuyển hướng sang tác chiến cơ động bằng xe địa hình, xe máy và đặc biệt là các nhóm xâm nhập nhỏ di chuyển bộ.

Bộ đồ nguy trang nhiệt của binh sĩ Nga. (Nguồn: Defense Express)

Một báo cáo của Viện Các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI) cho biết, các nhóm xâm nhập của Nga thường gồm 2–5 người, mang theo tấm phủ cách nhiệt hoặc lều che di động để giảm tín hiệu hồng ngoại. Họ di chuyển chậm trong đêm, sử dụng radio đeo quanh cổ và đèn pin kẹp giữa hai chân để nhìn đường. Một số nhóm còn bò hàng ngày dưới lớp áo choàng giữ nhiệt, được UAV tiếp tế nước và lương thực từ trên cao. Dù nhiều nhóm bị tấn công giữa đường, chỉ cần vài người sống sót cũng đủ áp sát vị trí phòng thủ của Ukraine.

Hiện nay, UAV trinh sát được cả hai bên sử dụng rộng rãi, đặc biệt là các dòng DJI Mavic 3T có khả năng quan sát bằng camera hồng ngoại. Trong điều kiện như vậy, việc che giấu thân nhiệt khỏi ống kính UAV trở thành yếu tố quyết định sống còn.

Theo các nguồn tin quân sự, áo choàng tàng hình thường được làm từ nylon phủ bạc hoặc nhôm, có khả năng phản xạ hoặc tản nhiệt, giúp thân nhiệt người mặc hòa vào môi trường xung quanh. Dưới camera nhiệt, cơ thể không còn nổi bật như một đốm sáng rực rỡ mà trở nên mờ nhạt hơn nhiều. Một số loại áo có thể giảm tới 90% bức xạ nhiệt, giúp người lính ẩn mình hiệu quả hơn khi di chuyển trong đêm.

Tuy nhiên, loại áo này không thể che giấu hoàn toàn tín hiệu nhiệt. Để tăng hiệu quả, binh sĩ Nga thường chọn di chuyển vào thời điểm gọi là "giao thoa nhiệt" – khi nhiệt độ của mặt đất, cây cỏ và không khí gần bằng nhau, khiến camera hồng ngoại khó phân biệt vật thể. Ngoài ra, họ tận dụng điều kiện thời tiết như sương mù, mưa hoặc trời nhiều mây để giảm nguy cơ bị phát hiện.

Phía Ukraine cho biết họ đang học cách phát hiện các nhóm xâm nhập này. Người điều khiển UAV thường quan sát những dấu hiệu nhỏ như cử động của cỏ, vết chân hoặc phần cơ thể không được che kín. Một số loại áo tàng hình giá rẻ phản xạ nhiệt kém, thậm chí khiến người mặc hiện rõ hơn dưới camera. Có trường hợp lính Nga bị phát hiện bò giữa ban ngày dưới lớp áo choàng, cho thấy sự hiểu nhầm về khả năng "vô hình" của trang bị này.

Dù tồn tại nhiều hạn chế, các chuyên gia nhận định chiến thuật xâm nhập bằng áo tàng hình nhiệt vẫn mang lại hiệu quả nhất định. Những khoảng trống giữa các tuyến phòng thủ của Ukraine tạo điều kiện để các nhóm nhỏ Nga len lỏi, chiếm vị trí chiến thuật, rồi mở đường cho lực lượng lớn tấn công.

Theo giới phân tích, để đối phó chiến thuật này, Ukraine cần mở rộng bãi mìn, tăng cường hệ thống cảm biến âm thanh, địa chấn và từ trường để phát hiện chuyển động bất thường. Dù vậy, việc duy trì mật độ binh sĩ và thiết bị đủ lớn trên toàn tuyến phòng thủ vẫn là thách thức lớn.

Trên chiến trường hiện đại, nơi UAV có thể phát hiện một dấu nhiệt nhỏ cách hàng cây số, một tấm áo choàng nhẹ lại trở thành lá chắn hữu hiệu hơn cả xe bọc thép.