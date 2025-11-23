Ảnh vệ tinh tiết lộ chi tiết cơ sở thử nghiệm UAV tầm cao của Trung Quốc

Theo thông tin từ trang tin quân sự Militarnyi, cơ sở này chính thức đi vào hoạt động vào ngày 28/9/2025, nằm ở độ cao hơn 4.300m so với mực nước biển, cách thị trấn Shi Quan He (Thạch Toàn Hà), Quận Ngari (còn gọi là Quận Ali thuộc Khu tự trị Tây Tạng) khoảng 10 km về phía đông nam.

Ảnh vệ tinh chụp cơ sở thử nghiệm UAV tầm cao của Trung Quốc.

Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 29/10 cho thấy cơ sở này được trang bị đường băng dài 720m phục vụ hoạt động bay, ba nhà chứa máy bay kích thước 20 x 14,5m và một nhà chứa máy bay kích thước 20 x 12,5m. Các ảnh vệ tinh giai đoạn trước đó cho thấy khu vực này vốn là khu đất trống chưa được khai thác.

Cơ sở mới được thiết kế để hỗ trợ lắp ráp và thử nghiệm bay UAV ở độ cao lớn. Theo truyền thông Trung Quốc, Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về điện cao áp sẽ tham gia vận hành nhằm giải quyết những thách thức quan trọng trong việc điều chỉnh UAV tầm thấp cho phù hợp với điều kiện độ cao đặc thù của khu vực. Dữ liệu được thu thập tại cơ sở này sẽ hỗ trợ việc phát triển các dòng UAV lớn hơn có khả năng hoạt động ở độ cao lớn.

Việc thành lập cơ sở thử nghiệm này phản ánh nỗ lực của Trung Quốc trong việc nâng cao năng lực UAV ở các khu vực có địa lý phức tạp. Giới quan sát cho rằng sự phát triển này có thể tác động đến cán cân công nghệ và hoạt động an ninh trong khu vực, nhất là trong bối cảnh UAV ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động quân sự hiện đại.