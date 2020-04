Tỷ phú Mỹ Bill Gates khen cách Trung Quốc đối phó Covid-19

Tỷ phú Mỹ Bill Gates nói rằng đây chưa phải lúc để đổ lỗi cho Trung Quốc vì đại dịch Covid-19 và cho rằng cáo buộc Bắc Kinh giấu dịch là nhằm "đánh lạc hướng".

"Trung Quốc đã làm nhiều điều đúng đắn ngay từ đầu, giống bất kỳ nước nào mới phát hiện virus”, tỷ phú Mỹ Bill Gates trả lời trên CNN. “Họ có thể nhìn lại và chỉ ra chỗ thiếu sót”.

Bill Gates nói một số quốc gia trên thế giới đã phản ứng rất nhanh, xét nghiệm đại trà từ sớm, tránh tổn thất lớn về kinh tế, nhưng cách phản ứng của Mỹ lại khá tệ.

“Đáng buồn là Mỹ hành động yếu kém dù được trông đợi sẽ làm tốt”, Bill Gates nói thêm. “Nhưng giờ không phải lúc bàn về điều đó”.

Nhà sáng lập Microsoft cho rằng đây là lúc cả thế giới cùng chung tay đối phó dịch bệnh, tìm kiếm vaccine, phương pháp điều trị, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về kinh tế.

Bill Gates kêu gọi ngừng chỉ trích và cáo buộc Bắc Kinh giấu dịch, cho rằng cáo buộc nhằm "đánh lạc hướng". "Có nhiều điều sai sót và thiếu công bằng được nói ra, nhưng đây không phải thời điểm bàn về nó”, Bill Gates nói.

Phát biểu của tỷ phú Mỹ trái ngược với những chỉ trích của Tổng thống Mỹ Donald Trump, rằng Trung Quốc che giấu mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19.

Trả lời họp báo hôm 27.4, ông Trump cho rằng Trung Quốc lẽ ra đã có thể ngăn dịch Covid-19 ngay từ nơi nó xuất hiện, nhưng Trung Quốc lại không làm như vậy và Mỹ đang điều tra xem những gì đã xảy ra.

Trả lời trên CNN, tỷ phú Mỹ cũng bảo vệ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) – cơ quan của Liên Hợp Quốc đối mặt với nhiều chỉ trích vì “thiên vị” Trung Quốc.

Bill Gates cho rằng quyết định của ông Trump về việc đóng băng ngân sách cấp cho WHO là sai lầm. "Chúng ta sẽ thấy một số điều WHO có thể làm tốt hơn, nhưng họ có liên kết rất chặt chẽ với Mỹ. Ở WHO có nhiều quan chức Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh Mỹ (CDC), cũng như nhân viên từng làm việc cho CDC. Không tổ chức nào của Liên Hợp Quốc có kết nối mạnh mẽ với một quốc gia hơn là WHO với CDC", Bill Gates nói.

Kể từ khi rời khỏi Microsoft vào năm 2008, Bill Gates đã tập trung cho các hoạt động từ thiện. Ông và vợ cùng điều hành quỹ từ thiện Bill và Melinda Gates Foundation.

Gần đây, Bill Gates và vợ thông báo tài trợ thêm cho 150 triệu USD cho WHO để đẩy mạnh việc tìm kiếm phương pháp đặc trị Covid-19.

