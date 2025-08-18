Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Đi bộ qua cao tốc, người đàn ông bị xe taxi tông tử vong

Đi bộ qua cao tốc trong đêm tối, người đàn ông bị xe taxi biển vàng tông tử vong.

Ngày 18-8, Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết tối 17-8, trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (địa phận đoạn qua phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 17-8, ô tô biển kiểm soát 98G-004.xx do anh N.N.H. (SN 1991, trú Bắc Giang) điều khiển, di chuyển theo hướng Hà Nội - Bắc Giang đến Km127+730 thì va chạm với ông M.T.C. (SN 1975, trú Lạng Sơn) đang đi bộ băng qua cao tốc. Hậu quả, ông C. bị thương nặng, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh nhưng đã tử vong sau đó. Xe ô tô bị hư hỏng.

Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết kết quả kiểm tra cho thấy, lái xe ô tô không vi phạm nồng độ cồn, ma túy. 

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang thụ lý, điều tra vụ việc theo quy định.

18/08/2025 13:05 PM (GMT+7)
