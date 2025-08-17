Ông Putin nói gì hậu thượng đỉnh với ông Trump?

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành của chính phủ, Duma Quốc gia, các bộ, ban, ngành sau hội đàm thượng đỉnh Nga-Mỹ ngày 16/8, ông Putin nói: “Chuyến thăm lần này là kịp thời và rất hữu ích. Cuộc đối thoại thẳng thắn, thực chất và theo tôi, đã đưa chúng ta tiến gần hơn đến các giải pháp cần thiết".

Ông Putin cho biết hai bên đã bàn về hầu hết các lĩnh vực hợp tác, trong đó “ưu tiên hàng đầu là thảo luận về một giải pháp công bằng cho cuộc xung đột Ukraine".

Phái đoàn Nga có cơ hội “một lần nữa trình bày lập trường của mình một cách bình tĩnh, chi tiết", đồng thời phân tích “nguồn gốc và nguyên nhân của xung đột Ukraine".

Ông Putin nhấn mạnh: “Chính việc loại bỏ tận gốc các nguyên nhân đó phải là cơ sở của giải pháp". Tổng thống Nga nói thêm, Moscow chia sẻ mong muốn của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt, lý tưởng nhất là “bằng biện pháp hòa bình".

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox News sau thượng đỉnh, ông Trump cũng mô tả cuộc đối thoại với lãnh đạo Nga là “nồng hậu” và hai bên “đồng thuận trên nhiều vấn đề".

Theo ông Trump, Washington và Moscow đã tiến “khá gần đến hồi kết” của cuộc xung đột Ukraine, nhưng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải được phía Ukraine chấp thuận. Tổng thống Mỹ thừa nhận vẫn còn “một, hai vấn đề lớn” cần giải quyết, nhưng bày tỏ hy vọng chúng sẽ sớm được tháo gỡ.

Theo đài RT của Nga, sau cuộc gặp, ông Trump có xu hướng nghiêng về lập trường của Moscow rằng xung đột cần được kết thúc bằng một thỏa thuận lâu dài, chứ không chỉ là lệnh ngừng bắn tạm thời.

Trong nhiều tháng qua, Ukraine và các đồng minh châu Âu kêu gọi ngừng bắn trước khi đàm phán. Nga không loại trừ hoàn toàn ý tưởng này, nhưng cho rằng điều đó sẽ tạo điều kiện để Kiev tiếp nhận thêm vũ khí phương Tây và củng cố lực lượng bị tổn thất.

Điện Kremlin khẳng định Ukraine phải cam kết không gia nhập NATO, đồng thời công nhận “thực tế lãnh thổ mới", bao gồm các vùng Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye thuộc kiểm soát của Moscow.