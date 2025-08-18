Giám đốc CDC Cần Thơ nói gì khi được miễn trách nhiệm hình sự và bổ nhiệm lại?

Liên quan đến vụ ông Huỳnh Minh Trúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ mua bán kit test xét nghiệm và được tái bổ nhiệm, ngày 18-8, ông Trúc cho biết ông rất vui mừng. "Khi được bổ nhiệm lại, tôi sẽ cống hiến hết mình" – ông Trúc khẳng định.

Mượn test trước, sau đó làm hồ sơ chỉ định thầu

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã ban hành kết luận điều tra vụ án trong trường hợp đình chỉ điều tra liên quan đến vụ "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra vào năm 2020-2021, tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ và CDC Cần Thơ.

Theo kết luận, ngày 3-3-2020, đoàn công tác của Viện Pasteur TP HCM đến khảo sát tại CDC Cần Thơ, nhận xét CDC Cần Thơ có đủ cơ sở vật chất, khả năng để xét nghiệm PCR khẳng định COVID-19 và hứa sẽ cử đơn vị đến Cần Thơ hỗ trợ (không nói đơn vị nào).

Khoảng vài ngày sau, 3 người đến CDC Cần Thơ để hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật và mang đến 1 máy xét nghiệm Realtime PCR COVID-19 cùng sinh phẩm để vận hành máy. Sau đó, CDC thành phố mới biết 3 người này không phải nhân viên thuộc Viện Pasteur TP HCM mà là của Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất do bà Đặng Thụy Thanh Ly (giám đốc công ty) đi cùng với 2 nhân viên kỹ thuật.

Lãnh đạo Sở Y tế TP Cần Thơ trao quyết định bổ nhiệm lại đối với ông Huỳnh Minh Trúc (đứng thứ 3 từ phải sang) cùng 2 cán bộ khác. Ảnh: Báo Cần Thơ

Thời điểm này, CDC Cần Thơ có sẵn 1 máy có thể xét nghiệm được Realtime PCR COVID-19. Tuy nhiên, máy đã cũ, phải tiến hành hiệu chuẩn (kiểm định) thì mới có thể đưa vào xét nghiệm RT-PCR.

Do đó, bà Ly đã đưa máy của CDC Cần Thơ về TP HCM để hiệu chuẩn, kết quả xác định máy xét nghiệm của CD C Cần Thơ vẫn hoạt động tốt. Được sự chỉ đạo của lãnh đạo TP Cần Thơ về việc xét nghiệm COVID-19 kịp thời, tránh lây lan ra cộng đồng nên ngày 20-3-2020, ông Nguyễn Quang Thông - nguyên Giám đốc CDC Cần Thơ - đã ký hợp đồng mua bán với bà Ly, nội dung CDC Cần Thơ mua 1.000 test xét nghiệm PCR COVID-19 do Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) sản xuất,

Tuy nhiên, bản chất của hợp đồng mua bán này thực tế là CDC Cần Thơ tạm mượn của Công ty Hợp Nhất để thực hiện xét nghiệm, không có việc mua bán.

CDC Cần Thơ với chức năng xét nghiệm cộng đồng, xét nghiệm cho các chuyến bay quốc tế và quốc nội hạ cánh tại Sân bay Cần Thơ, không chỉ mượn test xét nghiệm PCR do Công ty Việt Á sản xuất, mà còn sử dụng 3 sản phẩm khác song song. Trong đó, có sản phẩm test khẳng đinh của hãng ROCHE theo kế hoạch xét nghiệm của Bộ Y tế .

4 cá nhân không vụ lợi

Sau khi đăng kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên mạng, CDC Cần Thơ gửi hồ sơ yêu cầu cho nhiều đơn vị và mỗi gói thầu có 2 đơn vị gửi hồ sơ đề xuất, sau đó xét thầu lựa chọn 1 đơn vị để chỉ định thầu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ xác định CDC Cần Thơ đã mượn test xét nghiệm PCR COVID-19 do Công ty Việt Á sản xuất từ Công ty Hợp Nhất để sử dụng trước, sau đó đề xuất làm hồ sơ chỉ định thầu để thanh toán cho số hàng đã mượn, có dấu hiệu của tội phạm "Vi phạm quy định về đầu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Quang Thông, nguyên Giám đốc CDC Cần Thơ; ông Huỳnh Minh Trúc, Giám đốc CDC Cần Thơ; bà Trần Phương Hà, Trưởng Khoa Dược vật tư y tế; ông Huỳnh Văn Út Cưng, Phó Khoa Dược vật tư y tế.

Hành vi của 4 người nói trên thực hiện trong bối cảnh CDC Cần Thơ là đơn vị được lãnh đạo thành phố giao nhiệm vụ trực tiếp tổ chức, thực hiện việc xét nghiệm cộng đồng để nhanh chóng tách người bị nhiễm bệnh COVID-19 nhằm giảm sự lây lan dịch bệnh.

Do đó, cần phải tổ chức, thực hiện ngay, cấp bách để đáp ứng yêu cầu, nhưng CDC Cần Thơ không có test xét nghiệm hoặc lượng test xét nghiệm không đủ đáp ứng nhu cầu cấp bách, kinh phí chưa được cấp hoặc cấp không đủ, việc tiếp cận nguồn hàng khó khăn; khả năng cung ứng hàng hóa của nhiều hãng có giới hạn và địa phương nào cũng có nhu cầu sử dụng số lượng lớn.

Trong khi đó, lãnh đạo cấp trên chỉ đạo phải chuẩn bị đầy đủ sinh phẩm, vật tư để kịp thời phòng chống dịch bệnh nên CDC Cần Thơ mượn sản phẩm của Công ty Việt Á từ Công ty Hợp Nhất để sử dụng trước. Sau đó, hoàn thiện các hồ sơ đấu thầu để hoàn trả lại sau.

Kết quả điều tra xác định ông Thông, ông Trúc, bà Hà, ông Cưng không vụ lợi. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Vừa qua, Sở Y tế TP Cần Thơ đã quyết định và công bố bổ nhiệm lại ông Huỳnh Minh Trúc giữ chức vụ Giám đốc CDC cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu.