Quyết định "nóng" của vợ chồng tỷ phú Bill Gates sau khi ông Trump cắt tài trợ WHO

Thứ Năm, ngày 16/04/2020 16:00 PM (GMT+7)

Tỷ phú Mỹ Bill Gates và vợ Melinda Gates đồng tình rằng quyết định tạm ngừng cấp ngân sách cho Tổ chức Y Tế giới (WHO) của Tổng thống Trump sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực trong khi cả thế giới đang tập trung chống dịch, và họ đã đi đến một quyết định bất ngờ.

Theo Daily Mail, trong tuyên bố mới nhất, tỷ phú Mỹ Billl Gates và vợ thống nhất tài trợ thêm 150 triệu USD cho WHO, thông qua quỹ Bill & Melinda Gates.

Ông bà Gates giải thích lý do là nhằm thúc đẩy tốc độ tìm ra phương pháp chữa trị, vaccine và các biện pháp đảm bảo sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu.

Quỹ Bill & Melinda Gates hiện là nhà tài trợ lớn thứ hai cho WHO sau Mỹ. Tính cả khoản tiền 150 triệu USD, tổng số tiên hai vợ chồng tỷ phú Mỹ tài trợ cho WHO chống dịch Covid-19 đã lên tới 250 triệu USD.

Ngoài ra, số tiền trên cũng nhằm giúp các nước nghèo, các cộng đồng dễ bị tổn thương vì đại dịch có thể ngăn chặn thành công dịch Covid-19.

“Đối với một số các quốc gia châu Phi và Nam Á, dịch bệnh mới chỉ bắt đầu. Họ đang rất cần được giúp đỡ. Đó là lý do chúng tôi quyết định bổ sung thêm số tiền tài trợ”, bà Melinda nói.

Trả lời với người dẫn chương trình Daivd Muir trên ABC News, ông bà Gates cho rằng rất khó thể khỏa lấp khoảng trống ngân sách cho WHO mà Mỹ để lại. Tính riêng trong năm 2019, Washington đã tài trợ cho tổ chức có trụ sở tại Thụy Sĩ này hơn 400 triệu USD, chiếm khoảng 15% ngân sách của WHO.

Ông Trump quyết định ngừng cấp ngân sách cho WHO vì tổ chức này đã "không hoàn thành nhiệm vụ cơ bản nhất".

Bill Gates nói trên ABC News: “Tôi hi vọng ông Trump không thực sự làm điều đó (ngừng cấp ngân sách) vì chúng ta cần sự giúp đỡ của WHO”.

Bà Melinda cũng đồng tình với chồng: “Không có tổ chức nào hoàn hảo cả, nhưng một phản ứng trên quy mô toàn cầu là chìa khóa để chúng ta vượt qua đại dịch. WHO được thành lập sau Thế chiến 2 để đối phó với chính những vấn đề như Covid-19”, bà Melinda nói. “Việc ngừng cấp ngân sách ngay bây giờ là điều vô nghĩa”.

Trước đó, trả lời phỏng vấn với Reuters qua điện thoại, bà Melinda cũng nhấn mạnh: “Không tài trợ cho WHO là một quyết định nguy hiểm và vô nghĩa khi cả thế giới đang đối mặt với khủng hoảng y tế do đại dịch COVID-19. Chúng ta cần một phản ứng phối hợp toàn cầu. WHO là tổ chức có thể xử lý đại dịch này”.

