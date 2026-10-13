Elon Musk 'bơm' tiền kỷ lục cho đảng Cộng hòa trong bầu cử giữa nhiệm kỳ

Tờ New York Times đưa tin, chỉ tính từ tháng 7 đến nay, Elon Musk đã chi 276 triệu USD cho nhóm chính trị và Ủy ban Hành động chính trị (PAC) ủng hộ Đảng Cộng hòa. Nhờ đó, ông một lần nữa trở thành nhà tài trợ lớn nhất được công khai của Đảng Cộng hòa.

Trong đó, ông Musk đóng góp phần lớn số tiền, tổng cộng 158 triệu USD cho Quỹ lãnh đạo Thượng viện - siêu PAC hàng đầu của Đảng Cộng hòa trong các cuộc đua vào Thượng viện.

Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: AP)

America PAC, tổ chức chính trị được ông Musk thành lập năm 2024, đã xác nhận tổng số tiền chi tiêu. Trong tuyên bố với tờ The New York Times, người phát ngôn America PAC cho biết số tiền kỷ lục này là cần thiết để bảo vệ Quốc hội khỏi sự thâu tóm của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

“Những khoản đầu tư mạnh mẽ này cho phép bộ máy của Đảng Cộng hòa truyền tải thông điệp của mình, nhờ đó Đảng Cộng hòa có cơ hội để thách thức lịch sử”, người phát ngôn America PAC cho hay.

Tỷ phú Elon Musk đóng góp hơn 76 triệu USD cho America PAC. Số tiền này được dùng cho chương trình vận động cử tri sâu rộng, nhắm đến những cử tri Đảng Cộng hòa khó tiếp cận.

Ngoài ra, có khoảng 90 triệu USD chi trong chu kỳ này được dùng để thanh toán cho những công việc thực hiện trong cuộc bầu cử trước hoặc hỗ trợ vấn đề khác.

Tỷ phú Elon Musk được xem là đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump và từng là cố vấn đặc biệt của chính phủ tại Nhà Trắng vào năm 2025. Trong chiến dịch tranh cử trước đó, vị tỷ phú này từng mạnh tay quyên góp gần 300 triệu USD, giúp ông Trump giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Ngày 3/11, cử tri Mỹ sẽ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, cuộc bầu cử quyết định cuộc đua quan trọng ở cấp tiểu bang và địa phương cũng như đa số ghế trong Quốc hội.

Đảng Cộng hòa được cho là có lợi thế tài chính đáng kể so với Đảng Dân chủ trước cuộc đua với nguồn chi tiêu lớn từ các nhóm như MAGA Inc, một siêu PAC ủng hộ ông Trump được đặt tên theo tuyên bố “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

Ông Trump cũng tăng cường thực hiện nhiều hoạt động tranh cử, tổ chức hàng loạt cuộc mít tinh trong những tuần cuối cùng trước ngày bầu cử để giúp Đảng Cộng hòa truyền tải thông điệp.

Tuy nhiên, Đảng Dân chủ dường như tự tin lợi thế chi tiêu của Đảng Cộng hòa sẽ không đủ để chống lại những ảnh hưởng của sự bất mãn ngày càng tăng đối với ông Trump.