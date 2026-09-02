Ông Musk tung quyết định phũ với Ukraine, khiến Tổng thống Zelensky rơi vào tuyệt vọng

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh Hromadske

Quyết định cuối cùng khiến Tổng thống Zelensky tuyệt vọng

Theo nguồn tin từ tờ Kyiv Independent trích dẫn từ 3 nhân vật am hiểu vấn đề, CEO SpaceX Elon Musk cho rằng, việc cho phép Ukraine dùng Starlink cho các chiến dịch thọc sâu vào đất Nga sẽ không giúp cuộc chiến sớm chấm dứt. Một nguồn tin tiết lộ: "Ông Musk muốn một thỏa thuận hòa bình, chứ không phải sự leo thang".

Động thái này diễn ra sau các cuộc đàm phán được mô tả là "vô cùng kém hiệu quả" giữa ông Musk và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov. Trước đó, tờ Financial Times từng đưa tin vào ngày 30/8 rằng, tỷ phú công nghệ này có vẻ cởi mở hơn, nhưng yêu cầu phải có sự chấp thuận từ Nhà Trắng.

Tuy nhiên, các đại diện của SpaceX sau đó đã đẩy trách nhiệm ngược lại, khẳng định chính quyền Tổng thống Trump mới là bên đưa ra quyết định.

Trong khi đó, một quan chức Ukraine cho biết Nhà Trắng lại chỉ đạo rằng đây là thẩm quyền của riêng SpaceX.

Sự đùn đẩy trách nhiệm này được cho là đã khiến Tổng thống Volodymyr Zelensky rơi vào tình cảnh tuyệt vọng khi tưởng rằng ông đã nhận được sự đồng thuận từ cả Washington lẫn tỷ phú Mỹ, để rồi sau đó vấp phải phản ứng gay gắt từ chính ông Trump và cuối cùng là sự khước từ từ phía ông Musk.

Tầm quan trọng sống còn của Starlink với drone Ukraine

Ukraine cực kỳ khát khao mở rộng vùng phủ sóng Starlink bởi kết nối vệ tinh tốc độ cao này giúp drone duy trì liên lạc ổn định, gần như không thể bị gây nhiễu và không bị giới hạn tầm hoạt động như sóng radio thông thường.

Nếu được mở rộng phạm vi hoạt động sang lãnh thổ Nga, Ukraine có thể vô hiệu hóa các cơ sở quân sự, hệ thống hậu cần và đặc biệt là vô hiệu hóa các bệ phóng di động của tên lửa đạn đạo Iskander hay tên lửa Triều Tiên. Nhu cầu này càng trở nên cấp bách trong bối cảnh các tổ hợp phòng không Patriot - lá chắn duy nhất đánh chặn được tên lửa đạn đạo của Kiev - đang lâm vào tình trạng cạn kiệt tên lửa trầm trọng. Thống kê cho thấy chỉ riêng 10 ngày đầu tháng 8, Nga đã phóng gần 70 tên lửa đạn đạo nhưng Ukraine chỉ bắn hạ được vỏn vẹn một quả.

Hiện tại, các cuộc đối thoại giữa phía Ukraine và tỷ phú Elon Musk vẫn đang tiếp tục diễn ra, với hy vọng vị tỷ phú công nghệ có thể thay đổi quan điểm trước áp lực chiến trường ngày càng khắc nghiệt.