Truyền thông tiết lộ chi tiết việc Elon Musk đích thân ra lệnh hạn chế Starlink đối với Ukraine

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh HuffPost

Tờ The Wall Street Journal lưu ý rằng, cả ông Musk và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều bày tỏ sự không hài lòng với Ukraine về các đợt tập kích của nước này vào các nhà máy lọc dầu của Nga trong những tuần gần đây. Ông Trump coi các cuộc tấn công này là nguyên nhân khiến giá năng lượng leo thang.

Các nguồn tin chia sẻ với WSJ rằng, ông Musk là người đứng sau quyết định giới hạn tốc độ kết nối của thiết bị Ukraine với mạng lưới vệ tinh vào tuần trước, khiến một số UAV tấn công và đánh chặn gần như trở nên vô dụng.

Hai nguồn tin cho biết ông Musk và ông Trump đã thảo luận về quyết định liên quan đến Starlink trong một cuộc điện đàm ngay sau khi thông tin về việc hạn chế tốc độ bùng nổ trên truyền thông.

Một nguồn tin cũng khẳng định rằng ông Musk và ông Trump đã thảo luận về vấn đề này thậm chí trước khi quyết định hạn chế tốc độ Starlink được đưa ra.

Những lời phàn nàn công khai từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - người tuyên bố rằng người dân Ukraine có thể thiệt mạng nếu quyền truy cập không giới hạn vào dịch vụ không được khôi phục - đã dẫn đến sự hỗn loạn diện rộng về việc ai là người ra lệnh giảm tốc độ, đồng thời kích hoạt một cuộc điều tra không chính thức tại Nhà Trắng.

Theo các nguồn tin, khi tranh cãi nổ ra, các đại diện của SpaceX đã liên hệ với các đối tác tại Nhà Trắng nhằm đạt được tiếng nói chung và đưa ra một tuyên bố chung khẳng định rằng công ty và chính quyền của ông Trump đã phối hợp hành động trước khi ông Musk đưa ra mệnh lệnh.

Vài giờ sau khi tin tức về việc giảm tốc độ được công bố, Musk đã viết trên X (Twitter): "Bất kỳ sự giới hạn nào về tốc độ hay mức độ sử dụng đều do quân đội Mỹ và cuối cùng là POTUS quyết định", (POTUS là viết tắt của Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ).

Ông Trump phát biểu với các nhà báo vào ngày 19 tháng 10 rằng ông không biết ai là người chịu trách nhiệm cho việc giảm tốc độ Starlink, "nhưng tôi muốn tìm hiểu điều đó".

Một số quan chức Mỹ khẳng định rằng ông Musk đã hành động đơn phương và ông Trump không đưa ra bất kỳ mệnh lệnh cụ thể nào về các biện pháp bất lợi cho Ukraine.

Tuy nhiên, một nguồn tin am hiểu tình hình cho biết ông Musk đã trao đổi với một số quan chức chính quyền, bao gồm cả ông Trump, trước khi áp đặt quy định hạn chế tốc độ mới. Các quan chức Ukraine cho biết sự hạn chế này đã tạo điều kiện cho tên lửa Nga lọt qua hệ thống phòng không của họ.

Hãng tin Reuters trước đó đưa tin rằng mệnh lệnh hạn chế Starshield - một hệ thống vệ tinh mà Ukraine sử dụng cho liên lạc trên chiến trường và điều khiển UAV đánh chặn - xuất phát trực tiếp từ Nhà Trắng.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mỹ Thom Tillis đang yêu cầu một cuộc điều tra đối với các hành động của Bộ Quốc phòng Mỹ liên quan đến các sự cố với hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink mà Lực lượng Vũ trang Ukraine gặp phải.