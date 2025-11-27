Tổng thống Trump loại Nam Phi khỏi Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm sau

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/11 cho biết ông sẽ không mời Nam Phi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm tới tại Miami và dự định "chấm dứt mọi khoản thanh toán và trợ cấp" cho quốc gia này, trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Pretoria tiếp tục căng thẳng.

Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình, ông Trump biện minh cho quyết định không tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Johannesburg, Nam Phi vừa qua bằng cách cáo buộc không có bằng chứng rằng quốc gia châu Phi này đang phạm tội diệt chủng đối với người Afrikaner và chiếm đất mà không bồi thường.

Tổng thống Trump cũng chỉ trích cách Nam Phi xử lý việc trao quyền Chủ tịch G20 cho Mỹ – nước chủ nhà sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh năm 2026.

"Nam Phi sẽ không nhận được lời mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2026, sẽ được tổ chức tại thành phố Miami, Florida vào năm tới", ông Trump cho biết. "Nam Phi đã chứng minh với thế giới rằng họ không phải là một quốc gia xứng đáng là thành viên ở bất kỳ đâu, và chúng tôi sẽ chấm dứt mọi khoản thanh toán và trợ cấp cho họ, có hiệu lực ngay lập tức".

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: The Interpreter

Văn phòng Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết trong một tuyên bố rằng những bình luận của ông Trump là "đáng tiếc".

"Thật đáng tiếc là bất chấp những nỗ lực và nhiều lần cố gắng của Tổng thống Ramaphosa và chính quyền của ông nhằm thiết lập lại mối quan hệ ngoại giao với Mỹ, Tổng thống Trump vẫn tiếp tục áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Nam Phi dựa trên thông tin sai lệch và bóp méo về đất nước chúng tôi", tuyên bố viết.

Hiện chưa rõ Mỹ sẽ thực thi lệnh cấm Nam Phi tham gia Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2026 như thế nào, nhưng có lẽ Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ không cấp thị thực cho các quan chức muốn tham dự hội nghị, Bloomberg cho biết.

"Nam Phi sẽ tiếp tục tham gia với tư cách là một thành viên đầy đủ, tích cực và mang tính xây dựng của G20", tuyên bố của Nam Phi cho biết. "Chúng tôi kêu gọi các thành viên của G20 tái khẳng định hoạt động liên tục của mình theo tinh thần đa phương, dựa trên sự đồng thuận, với tất cả các thành viên tham gia trên cơ sở bình đẳng trong tất cả các cơ cấu của G20".

Mỹ đã tẩy chay Hội nghị Thượng đỉnh G20 vừa qua tại Nam Phi và gửi công hàm ngoại giao cảnh báo Pretoria không nên thông qua tuyên bố của các nhà lãnh đạo. Nam Phi đã tiến hành phê duyệt tài liệu này ngay sau khi hội nghị bắt đầu.

Nam Phi cũng từ chối yêu cầu của Mỹ về việc để ông Marc Dillard, Đại biện lâm thời tại Nam Phi, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo và nhận bàn giao quyền Chủ tịch G20, với lý do ông Ramaphosa sẽ không tiếp xúc với một quan chức cấp thấp hơn. Thay vào đó, lễ bàn giao diễn ra lặng lẽ giữa các nhà ngoại giao tại Bộ Ngoại giao Nam Phi ở Pretoria vào ngày 25/11.

Nam Phi đã chuẩn bị tinh thần cho việc ông Trump ngăn cản họ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh năm 2026, và các quan chức của quốc gia châu Phi vẫn lo ngại rằng Mỹ có thể tìm cách loại nước này hoàn toàn khỏi nhóm.

Nhưng bất kỳ thay đổi nào về tư cách thành viên đều cần có sự đồng thuận giữa các quốc gia G20, như trường hợp tại Hội nghị Thượng đỉnh năm 2023 ở Ấn Độ, khi Liên minh Châu Phi (AU) được kết nạp làm thành viên chính thức.

Hiện vẫn chưa rõ lời đe dọa cắt viện trợ cho Nam Phi của ông Trump sẽ dẫn đến hậu quả gì. Hồi tháng 3, Tổng thống Mỹ đã ban hành một sắc lệnh hành pháp, chỉ đạo các cơ quan liên bang tạo điều kiện tái định cư cho người Nam Phi da trắng, được mô tả là "nạn nhân của sự phân biệt chủng tộc bất công", và cắt giảm viện trợ của Mỹ cho Nam Phi.

Chính quyền Trump đã cấp quy chế tị nạn cho hàng chục người Nam Phi da trắng vào tháng 5, ngay cả khi các nhà chức trách Mỹ đã cắt giảm số lượng người tị nạn đến "xứ cờ hoa" từ các quốc gia khác.