Ông Trump ký luật công khai hồ sơ về tỷ phú tai tiếng Jeffrey Epstein

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

The Hill ngày 20/11 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký đạo luật minh bạch Hồ sơ Epstein, chính thức yêu cầu Bộ Tư pháp công khai toàn bộ hồ sơ và tài liệu không mật liên quan đến ông Jeffrey Epstein – tội phạm tình dục đã bị kết án.

Động thái này đánh dấu một bước ngoặt, vì trước đây ông Trump vẫn phản đối mạnh mẽ việc công bố hồ sơ. Tuy nhiên, trong một bài đăng trên TruthSocial tối 16/11, ông Trump bất ngờ kêu gọi các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện thông qua dự luật, nói rằng đã đến lúc chấm dứt những tranh cãi quanh vụ việc.

Ngay sau đó, các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện đã đồng loạt ủng hộ, cùng với đảng Dân chủ biểu quyết thông qua dự luật với tỷ lệ 427–1 vào ngày 18/11. Duy nhất nghị sĩ Clay Higgins (đảng Cộng hòa, bang Louisiana) bỏ phiếu chống. Vài giờ sau, Thượng viện cũng thông qua dự luật với tỷ lệ tuyệt đối trước khi gửi lên Nhà Trắng để ông Trump ký thành luật.

Theo luật mới, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi có 30 ngày để “công khai dưới dạng có thể tìm kiếm và tải xuống tất cả các hồ sơ, tài liệu, thư từ và tài liệu điều tra không mật hiện thuộc quyền quản lý của Bộ Tư pháp, bao gồm cả Cục Điều tra Liên bang (FBI) và các văn phòng công tố liên bang, liên quan đến Epstein”.

Hiện chưa rõ lượng thông tin sẽ được hé lộ nhiều đến mức nào. Luật mới có kèm theo một số ngoại lệ, chẳng hạn Bộ Tư pháp có quyền giữ lại hoặc che mờ danh tính và thông tin cá nhân của các nạn nhân của Epstein. Luật cũng nêu rõ Bộ Tư pháp có thể giữ lại hoặc chỉnh sửa những phần thông tin “có thể gây ảnh hưởng đến một cuộc điều tra liên bang đang diễn ra hoặc một vụ truy tố chưa kết thúc, với điều kiện việc giữ lại này phải giới hạn trong phạm vi cần thiết và chỉ mang tính tạm thời”.