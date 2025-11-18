Ông Trump nói về khả năng đối thoại lẫn đổ quân lên Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 17-11 cho biết ông có thể sẽ đối thoại với Tổng thống Venezuela - ông Nicolas Maduro nhưng không loại trừ khả năng đưa quân đổ bộ lên quốc gia Nam Mỹ này, đài NBC News đưa tin.

Trong buổi trao đổi với báo giới tại Phòng Bầu dục (Nhà Trắng) hôm 17-11, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ nói chuyện với Tổng thống Venezuela - ông Nicolas Maduro “vào một thời điểm nhất định”. Ông Trump không nêu chi tiết về triển vọng đối thoại.

Một thông điệp tương tự cũng đã được ông Trump đưa ra một ngày trước đó. Ông Trump hôm 16-11 tuyên bố Mỹ “có thể sẽ có một số cuộc thảo luận với ông Maduro” và nói rằng Caracas “muốn đối thoại”.

Tuy nhiên, ông Trump hôm 17-11 đã trả lời “Không” khi nhận được câu hỏi: “Ngài có loại trừ khả năng quân đội Mỹ sẽ có mặt trên bộ [ở Venezuela] hay không?”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo tại Phòng Bầu dục (Nhà Trắng) hôm 17-11. Ảnh: AFP

“Không, tôi không loại trừ điều đó. Tôi không loại trừ bất cứ điều gì. Chúng ta chỉ cần quan tâm tới Venezuela” - ông Trump nói, đồng thời nhắc lại cáo buộc rằng chính quyền ông Maduro đã cố tình đẩy hàng trăm nghìn đối tượng phạm tội nguy hiểm từ các nhà tù ở Venezuela vượt biên vào Mỹ nhằm gây hỗn loạn nước Mỹ.

Caracas chưa bình luận về tuyên bố ngày 17-11 của ông Trump.

Đây là phát ngôn mới nhất của Tổng thống Trump giữa lúc căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela tiếp tục leo thang sau loạt vụ không kích của quân đội Mỹ từ đầu tháng 9 tới nay nhắm vào các tàu bị cáo buộc buôn lậu ma tuý trên biển Caribe, gần bờ biển Venezuela.

Venezuela cáo buộc Mỹ tìm cách thay đổi chế độ ở Caracas bằng cách tăng cường quân sự bao gồm một nhóm tàu ​​sân bay, tàu chiến và một số máy bay tàng hình. Washington phủ nhận cáo buộc và tuyên bố các động thái quân sự như vậy là nhằm chống lại nạn buôn lậu ma tuý.

Mỹ hôm 13-11 đã công bố chiến dịch “Southern Spear” (tạm dịch: Mũi giáo phương Nam) với mục tiêu được Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nêu ra là truy quét các “phần tử khủng bố ma túy” tại Tây Bán cầu.

Một băng đảng ma tuý ở Venezuela, tên Cartel de los Soles, hôm 16-11 đã bị Mỹ liệt vào danh sách “tổ chức khủng bố nước ngoài”. Chính quyền ông Trump cáo buộc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro là người đứng đầu băng đảng này, dù Caracas kiên quyết phủ nhận. Điều này có nghĩa là băng đảng Cartel de los Soles và cá nhân ông Maduro có thể trở thành một trong những mục tiêu hàng đầu trong chiến dịch “Mũi giáo phương Nam” của Mỹ.

Trước đó, một số nguồn thạo tin (giấu tên) hôm 14-11 nói với đài ABC News rằng ông Trump trong nhiều tuần qua đã cân nhắc các lựa chọn ở Venezuela: từ không hành động quân sự đến không kích các cảng biển, sân bay, cơ sở hạ tầng hoặc đổ quân lên quốc gia Nam Mỹ này, thậm chí có khả năng cử đặc nhiệm bắt giữ hoặc ám sát ông Maduro. Chính phủ Mỹ chưa chính thức lên tiếng về thông tin này.

Tổng thống Trump cùng ngày 14-11 tuyên bố ông “đã đưa ra quyết định” về Venezuela, ngụ ý rằng quyết định có thể sớm được công bố.