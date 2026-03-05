Mỹ - Venezuela ký thỏa thuận vàng khổng lồ?

Hai nguồn thạo tin nói với trang Axios hôm 5-3 rằng thỏa thuận được ký kết vào đầu tuần này.

Thỏa thuận cho thấy mối liên kết thương mại ngày càng thắt chặt giữa Venezuela và Mỹ sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và nắm quyền kiểm soát tập đoàn dầu khí của nước này.

Tổng thống tạm quyền Venezuela Delcy Rodriguez tiếp Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum hôm 4-3. Ảnh: AP

Theo thỏa thuận, Công ty quốc doanh Minerven cung cấp từ 650 đến 1.000 kg vàng thỏi dạng thô cho Tập đoàn giao dịch hàng hóa Trafigura.

Trafigura sẽ chịu trách nhiệm chuyển số vàng này tới các nhà máy tinh chế của Mỹ theo một thỏa thuận riêng với chính phủ Mỹ.

Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum, người vừa đến Venezuela hôm 4-3 để thảo luận về các cơ hội khai thác dầu mỏ và khoáng sản, đã góp phần thúc đẩy hợp đồng vàng này.

Hiện tại, một kg vàng nguyên chất có giá trị khoảng 166.000 USD. Dù mức giá có thể biến động tùy theo thị trường nhưng nhìn chung giá vàng đang có xu hướng tăng trong bối cảnh bất ổn của tài chính toàn cầu.

Đây là thỏa thuận khai thác thứ 3 được thực hiện dưới sự giám sát của chính quyền Tổng thống Donald Trump giữa lúc Mỹ đã nắm quyền kiểm soát nguồn tài nguyên quan trọng và dồi dào nhất của Venezuela là dầu mỏ. Tập đoàn Trafigura cũng tham gia các hợp đồng dầu mỏ trị giá hơn 1 tỉ USD.

Hôm 4-3, Tổng thống tạm quyền Venezuela Delcy Rodriguez cũng đã công bố kế hoạch cải cách luật khai thác mỏ của quốc gia này sau cuộc gặp với ông Burgum.

Một trong những nguồn tin thạo tin nhận định rằng những thương vụ này mang lại lợi ích cho Venezuela nhiều hơn ở thời điểm hiện tại bởi nước này có cơ hội tiếp cận thị trường Mỹ và một hệ thống tài chính ổn định.