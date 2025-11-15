Căng thẳng gia tăng, Nhà Trắng họp kín về các kịch bản ở Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth. (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định triển khai nhiều khí tài đến khu vực Mỹ Latinh sau hai tháng tiến hành các cuộc tấn công liên tục vào tàu thuyền nghi chở ma túy ngoài khơi Venezuela.

Hồi đầu tuần, nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald Ford đã tiến vào vùng biển Caribe, mang theo hơn 75 máy bay quân sự và khoảng 5.000 binh sĩ.

Ngày 14/11, Tổng thống Mỹ Trump cho biết ông có thể sớm đưa ra quyết định về việc có nên hành động quân sự nhằm vào Venezuela hay không. Ông Trump cho rằng Venezuela có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp - cáo buộc mà Venezuela đã nhiều lần bác bỏ.

“Tôi không thể nói rõ, nhưng tôi đã đưa ra quyết định về Venezuela”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một.

Bốn quan chức Mỹ và một nguồn tin thân cận, phát biểu với điều kiện giấu tên, cho biết các cuộc họp của Hội đồng An ninh Nội địa đã diễn ra trong tuần này. Hội đồng tư vấn cho Tổng thống Trump về các vấn đề liên quan đến an ninh, và các cuộc họp do ông Stephen Miller - cố vấn an ninh nội địa của Tổng thống Trump - chủ trì.

Cuộc họp đầu tiên, với sự tham gia của một nhóm nhỏ quan chức, đã diễn ra hôm 12/11. Sau đó, một cuộc họp có quy mô lớn hơn đã diễn ra ngày 13/11, với sự góp mặt của Phó Tổng thống JD Vance, cố vấn Miller, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine, cùng những người khác.

Nguồn tin thân cận cho biết, ông Trump đã tham dự cuộc họp hôm 13/11 tại Phòng Tình huống và được thông báo tóm tắt về một số phương án. Reuters không thể xác định những phương án nào đã được đưa ra, nhưng trước đó, ông Trump đã từng đề cập đến khả năng tấn công trên bộ vào Venezuela.

Nhà Trắng chưa trả lời yêu cầu bình luận.

Phản ứng của người Mỹ

Đến thời điểm hiện tại, quân đội Mỹ trong khu vực đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các tàu thuyền nghi chở ma túy. Lầu Năm Góc đã thực hiện ít nhất 20 cuộc không kích ở vùng Caribe và Thái Bình Dương, khiến 80 người thiệt mạng.

Các nghị sĩ đảng Dân chủ và chuyên gia pháp lý đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của các cuộc không kích. Một số đồng minh châu Âu của Mỹ cũng đã chỉ trích hoạt động này.

Một cuộc điều tra trực quan của Reuters cho thấy, quân đội Mỹ đang nâng cấp một căn cứ hải quân từ thời Chiến tranh Lạnh ở vùng Caribe. Đây có thể là sự chuẩn bị để hỗ trợ các hành động tiềm tàng bên trong Venezuela.

Tuy nhiên, ý tưởng về hành động quân sự bên trong Venezuela không được cử tri Mỹ ủng hộ.

Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos công bố hôm 14/11 cho thấy, chỉ 35% số người được hỏi cho biết họ ủng hộ việc huy động lực lượng quân sự tại Venezuela để ngăn chặn dòng chảy ma túy bất hợp pháp vào Mỹ mà không có sự cho phép của Chính phủ Venezuela.