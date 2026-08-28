Tướng Iran nói âm mưu ám sát con trai út của Tổng thống Trump là ‘dối trá’

Barron Trump - con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Ngày 25/8, Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết đã nắm được nội dung video phát sóng trên truyền hình nhà nước Iran, trong đó đề cập đến âm mưu ám sát Barron Trump.

Trước đây, Đệ nhất phu nhân Melania Trump từng là mục tiêu của những lời đe dọa. Tuy nhiên, đây có vẻ là lần đầu tiên Barron Trump bị nhắc đến.

“Cơ quan Mật vụ Mỹ đã biết về video và tiến hành điều tra mọi nội dung có thể được coi là mối đe dọa nhằm vào những người được chúng tôi bảo vệ. Vì lý do an ninh, chúng tôi không phát biểu về các vấn đề liên quan đến tình báo”, người phát ngôn Mật vụ Nate Herring tuyên bố.

Video dài gần 3 phút mở đầu bằng dòng chữ tiếng Anh: “Barron Trump ở đâu?!”. Video sử dụng đồ họa cách điệu để minh họa những địa điểm mà Barron Trump thường đến, trong đó có toà Trump Tower ở New York.

Bên cạnh việc bác bỏ âm mưu ám sát, trong cuộc phỏng vấn, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Rezaei cũng cho biết các bên trung gian đã đề nghị Tehran đưa ra điều kiện để mở lại eo biển Hormuz và Iran đang chuẩn bị danh sách.

Theo ông, một trong các điều kiện là chấm dứt chiến tranh trong khu vực.

Ông Rezaei cho biết Iran đã đạt thỏa thuận với Oman về một hành lang vận tải qua eo biển Hormuz - nằm trong vùng biển của Oman và Iran. Theo đó, tàu thuyền sẽ đi qua tuyến hàng hải xác định, nếu Mỹ đáp ứng các điều kiện của Iran.

Ngày 26/8, một nguồn tin cấp cao cho biết Iran và Oman vẫn đang thảo luận các chi tiết của thỏa thuận liên quan đến tuyến đường thủy này, sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố hai nước đã nhất trí về cách thức chia sẻ quyền kiểm soát eo biển và nguồn thu từ khu vực.

Một người phát ngôn của IRGC cho biết Iran sẽ không cho phép mở lại eo biển trừ khi Washington dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran, đồng thời bồi thường và dỡ bỏ lệnh trừng phạt.