Iran tung điều kiện bất ngờ để nối lại đàm phán với Mỹ

Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. Ảnh Anadolu

Ngoại trưởng Iran cho rằng, việc nối lại tiến trình ngoại giao với Mỹ vẫn có thể thực hiện, nhưng Washington trước hết phải nhận ra rằng “gây sức ép không có tác dụng”.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Araghchi cho biết đã có “những cuộc thảo luận mang tính sáng tạo” với Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.

“Đưa ngoại giao trở lại đúng quỹ đạo không phải là bất khả thi. Điều này phụ thuộc vào việc Mỹ hiểu một thực tế đơn giản: gây sức ép không có tác dụng”, Ngoại trưởng Iran viết.

Ông Araghchi nhấn mạnh, Washington cần xây dựng lòng tin, thể hiện sự tôn trọng trong đối thoại, công nhận các quyền của Iran và tuân thủ những cam kết đã đưa ra.

Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed tới Tehran hôm 27/8 trong bối cảnh Doha tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa Iran và Mỹ.

Trong chuyến thăm, ông Sheikh Mohammed đã hội đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Ngoại trưởng Abbas Araghchi, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf và Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei.

Các cuộc thảo luận tập trung vào nỗ lực tạo điều kiện để hai bên nối lại đối thoại, đồng thời đề cập đề xuất thiết lập tạm thời một hành lang hàng hải chung qua eo biển Hormuz và các hoạt động rà phá thủy lôi.

Đây là chuyến thăm Iran đầu tiên của Ngoại trưởng Qatar kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu với các cuộc không kích của Mỹ và Israel hồi cuối tháng 2.

Phát biểu của ông Araghchi được đưa ra trong bối cảnh Qatar đang tìm cách thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm nguy cơ căng thẳng Iran - Mỹ tiếp tục leo thang. Tuy nhiên, thông điệp từ Tehran cho thấy Iran vẫn đặt điều kiện rõ ràng cho khả năng khôi phục đối thoại: Washington phải từ bỏ chiến lược gây sức ép và chuyển sang xây dựng lòng tin, tôn trọng các quyền của Iran và thực hiện các cam kết.